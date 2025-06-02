〈財經週報-弱勢美元〉川普關稅 +美債破表 美元持續走弱

今年以來 美元對主要貨幣 貶幅

編譯盧永山／專題報導

川普政府關稅措施，加上美公債瀕臨破表，外國投資人紛紛拋售美元資產，美元持續走弱。（路透）

近來美元持續走弱，外界推測恐與川普政府要縮小貿易赤字、促進美國製造業復甦，因此施壓貿易夥伴升值本幣，並透過貿易協議談判來達到這個目標。不過，包括美國財政部長貝森特、白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）近期均重申強勢美元政策不變。儘管如此，川普政府對貿易夥伴實施一系列關稅措施，加上美國國債瀕臨破表，已促使外國投資人拋售美元資產，自然達到美元走弱的效果。

美財長重申 強勢美元政策不變

根據《彭博》報導，南韓與美國官員5月5日在義大利米蘭討論匯率政策，5月20日至22日於加拿大舉行的7大工業國家（G7）財長會議，日本財務大臣加藤勝信在與貝森特的雙邊會談中，也觸及了匯率議題，為即將舉行的美日第三輪關稅談判做準備，引發外界臆測美國可能施壓日本讓日圓升值。

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川普長期以來抱怨其他國家、尤其是亞洲國家，刻意讓本幣貶值，以取得對美國的商業優勢，促使交易員認為各國若要與美國談成貿易協議，必須允許或鼓勵本幣升值，但貝森特試圖消除各國對美國積極尋求美元走弱的擔憂。

自今年2月以來，貝森特在多個公開場合重申強勢美元的政策不變，包括川普在4月2日宣布對等關稅政策，引發美國資產大規模拋售後，也不改此說法；今年5月10日至11日在瑞士日內瓦與中國官員談判時，貝森特向中國代表團說，「匯率不在討論範圍」。

知情人士指出，在所有閉門舉行的貿易談判中，貝森特都維持同樣立場，即川普政府是希望貿易夥伴停止操縱本幣的不公平行為，但不打算在任何談判中提及匯率政策，以讓他國換取關稅減讓。

米蘭5月22日在彭博播客節目上重申，美國仍維持強勢美元政策，強勢美元對美國有利，不僅是匯率水準的問題，更是關乎美元體系實力和美元主導地位。針對美國是否正在制定所謂的「海湖莊園協議」，以讓美元貶值的傳聞，被視為「海湖莊園協議」操刀者的米蘭回應說，「根本沒有這回事，我們並未私下推動此類計畫」。

關稅戰+穆迪降評 美元面臨賣壓

儘管川普政府官員否認推動弱勢美元政策，但川普重返白宮以來推出一系列關稅措施，包括威脅自6月1日起將歐盟關稅調高至50%，還計劃對蘋果、三星電子等智慧手機商加徵25%關稅；加上國際信評機構穆迪5月16日以美國政府債務與利息支出占比持續上升為由，將美國債信評等由「Aaa」調降一級至「Aa1」，都使美元面臨賣壓。

Brown Brothers高級市場策略師哈達德（Elias Haddad）表示，現在打壓美元的關鍵議題是，對美國的政策失去信心，貿易戰還在持續進行，這讓很多國家重新評估對美國的依賴。

德銀最新報告則警告，川普政府為了縮減美國貿易赤字，對各國祭出對等關稅，但僅靠關稅措施的效果有效，且可能引發物價上漲和經濟放緩的陣痛，只有美元貶值40%，才有可能讓美國貿易赤字歸零。

若德銀分析正確，代表美元還有進一步貶值壓力，今年以來至5月23日，美元指數貶值8.7%，並已跌破100大關，但距離德銀提出的貶值40%目標還十分遙遠。

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