晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-弱勢美元〉川普關稅 +美債破表 美元持續走弱

2025/06/02 05:30

今年以來 美元對主要貨幣 貶幅今年以來 美元對主要貨幣 貶幅

編譯盧永山／專題報導

川普政府關稅措施，加上美公債瀕臨破表，外國投資人紛紛拋售美元資產，美元持續走弱。（路透）川普政府關稅措施，加上美公債瀕臨破表，外國投資人紛紛拋售美元資產，美元持續走弱。（路透）

近來美元持續走弱，外界推測恐與川普政府要縮小貿易赤字、促進美國製造業復甦，因此施壓貿易夥伴升值本幣，並透過貿易協議談判來達到這個目標。不過，包括美國財政部長貝森特、白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）近期均重申強勢美元政策不變。儘管如此，川普政府對貿易夥伴實施一系列關稅措施，加上美國國債瀕臨破表，已促使外國投資人拋售美元資產，自然達到美元走弱的效果。

美財長重申 強勢美元政策不變

根據《彭博》報導，南韓與美國官員5月5日在義大利米蘭討論匯率政策，5月20日至22日於加拿大舉行的7大工業國家（G7）財長會議，日本財務大臣加藤勝信在與貝森特的雙邊會談中，也觸及了匯率議題，為即將舉行的美日第三輪關稅談判做準備，引發外界臆測美國可能施壓日本讓日圓升值。

川普長期以來抱怨其他國家、尤其是亞洲國家，刻意讓本幣貶值，以取得對美國的商業優勢，促使交易員認為各國若要與美國談成貿易協議，必須允許或鼓勵本幣升值，但貝森特試圖消除各國對美國積極尋求美元走弱的擔憂。

自今年2月以來，貝森特在多個公開場合重申強勢美元的政策不變，包括川普在4月2日宣布對等關稅政策，引發美國資產大規模拋售後，也不改此說法；今年5月10日至11日在瑞士日內瓦與中國官員談判時，貝森特向中國代表團說，「匯率不在討論範圍」。

知情人士指出，在所有閉門舉行的貿易談判中，貝森特都維持同樣立場，即川普政府是希望貿易夥伴停止操縱本幣的不公平行為，但不打算在任何談判中提及匯率政策，以讓他國換取關稅減讓。

米蘭5月22日在彭博播客節目上重申，美國仍維持強勢美元政策，強勢美元對美國有利，不僅是匯率水準的問題，更是關乎美元體系實力和美元主導地位。針對美國是否正在制定所謂的「海湖莊園協議」，以讓美元貶值的傳聞，被視為「海湖莊園協議」操刀者的米蘭回應說，「根本沒有這回事，我們並未私下推動此類計畫」。

關稅戰+穆迪降評 美元面臨賣壓

儘管川普政府官員否認推動弱勢美元政策，但川普重返白宮以來推出一系列關稅措施，包括威脅自6月1日起將歐盟關稅調高至50%，還計劃對蘋果、三星電子等智慧手機商加徵25%關稅；加上國際信評機構穆迪5月16日以美國政府債務與利息支出占比持續上升為由，將美國債信評等由「Aaa」調降一級至「Aa1」，都使美元面臨賣壓。

Brown Brothers高級市場策略師哈達德（Elias Haddad）表示，現在打壓美元的關鍵議題是，對美國的政策失去信心，貿易戰還在持續進行，這讓很多國家重新評估對美國的依賴。

德銀最新報告則警告，川普政府為了縮減美國貿易赤字，對各國祭出對等關稅，但僅靠關稅措施的效果有效，且可能引發物價上漲和經濟放緩的陣痛，只有美元貶值40%，才有可能讓美國貿易赤字歸零。

若德銀分析正確，代表美元還有進一步貶值壓力，今年以來至5月23日，美元指數貶值8.7%，並已跌破100大關，但距離德銀提出的貶值40%目標還十分遙遠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財