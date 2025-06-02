畢業即失業 中國青年焦慮爆棚

中國經濟前景不明，企業主紛紛裁減入門工作職缺，中國年輕人的焦慮感爆棚。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港「南華早報」報導，中國已經面臨大學畢業生難就業的危機，美中貿易戰持續升級，使情況變得更糟，由於經濟前景不明，企業主紛紛裁減入門工作職缺，中國年輕人的焦慮感爆棚。

報導說，即使擁有香港中文大學行銷碩士學位和一系列令人印象深刻的實習經驗，也無法幫助Jethro Chen找到一份體面的工作，他去年向中國網路和消費品公司發出數十份求職申請，但都石沉大海，試圖在香港取得行銷實習機會也失敗告終。

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Chen是數千萬受過高等教育的中國年輕人中的一個，他們在求職生涯面臨前所未見的阻礙，中國國內和全球經濟逆風的嚴重衝擊，導致中國企業主大幅削減入門工作的聘僱。

中國的青年失業率在COVID-19疫情期間飆升，此後一直居高不下，受消費需求疲軟和房市長期低迷影響，中國經濟難以創造夠多的高品質就業機會，來吸收數量不斷膨脹的大學畢業生。

今年1222萬大畢生求職 失業率恐飆

今年四月，中國十六至二十四歲青年失業率達十五．八％，雖較三月的十六．五％下滑，但仍高於去年同期，預料在今年夏天再度飆高，因有破紀錄的一二二二萬名大學畢業生將進入職場找工作。

歐亞集團中國區總監王丹表示，今年求職前景黯淡，除了軟體、工業設計和部分頂尖部門仍在招募少量員工，薪酬最高行業的就業機會極其有限，金融、IT，甚至工程領域的大多數畢業生要嘛失業，要嘛在準備研究所或公務員考試，幾乎沒有第三種選擇。

王丹指出，公部門明顯在精簡人力，儘管許多國有企業不會一次性裁員，但已大幅減薪，「我的同學、朋友和前同事，人人都在傳閱畢業生的履歷，但沒有人能提供工作機會。這使得大學畢業生的焦慮感爆棚」！

如果美中兩國目前的九十天休戰到期後，美國再度調高關稅，對中國就業市場的影響將更加嚴重。歐亞集團預測，到今年年底，美國對中國進口商品的關稅可能恢復到四十％至六十五％之間，這將使近七○○萬個工作面臨危險。

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