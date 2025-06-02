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台幣強升 金融三業前4月獲利大減逾千億

2025/06/02 05:30

新台幣強勁升值，匯損嚴重侵蝕金融業獲利，今年前4月金融三業稅前盈餘年減1183.52億元、減幅29.6％。（中央社資料照）新台幣強勁升值，匯損嚴重侵蝕金融業獲利，今年前4月金融三業稅前盈餘年減1183.52億元、減幅29.6％。（中央社資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕因新台幣強勁升值，造成壽險業獲利大失血，加上川普關稅台股震盪，衝擊證券業營收，今年前四月金融三業稅前盈餘僅二八一五．八五億元，年減一一八三．五二億元、減幅二十九．六％；其中「銀行業」年減二十八億元、「保險業」年減九九一億元、「證券期貨」年減一六四．五二億元。

金融三業是指「銀行業」、「保險業」、「證券期貨投信業」。今年金融市場風波是一波未平、一波又起。衝擊最大的是新台幣強勁升值，匯損嚴重侵蝕金融業獲利，尤其是壽險業的未實現損失大幅增加，不得不大舉提列金融資產評價減損。

根據金管會統計，金融三業今年前四月獲利為二八一五．八五億元，相較去年同期的三九九九．三七億元，減少了一一八三．五二億元，其中的銀行業去年前四月稅前盈餘為一九九○．六億元，今年前四月小幅減少至一九六二．六億元，年減金額為二十八億元，年減幅約一．四％。

銀行局分析，就銀行業獲利來看，利息和手續費淨收益是增加，且呆帳費用減少，但受到股市下跌影響，股票評價損益減少，抵銷銀行部分的增幅。

保險業今年前四月稅前損益五四八億元，較去年同期大減九九一億元，其中壽險業稅前損益四四九億元，年減九八三億元或六十八．六％，是金融三業的重災區。

證券、期貨及投信業今年前四月稅前淨利為三○五．二五億元，較去年同期的四六九．七七億元，減少一六四．五二億元，減幅為三十五．○二％。

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