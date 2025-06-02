買氣急凍 代銷業衝擊海嘯第一排

〔記者徐義平／台北報導〕房市進入盤整，今年第一季房產三業種銷售額全數較去年同期衰退，尤其以銷售新建案的代銷業者衰退最明顯，第一季全國銷售額僅二十億餘元，不但較去年同期減少近二十六％，甚至不到去年全年銷售額二○八億餘元的一成。

其次是房仲業，第一季全國銷售額約一二○億元、年減近十五％；建商等開發業者第一季的銷售額，年減則不到四％。

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房市專家何世昌表示，去年第四季至今，房市交易量在谷底盤旋，代銷業者首當其衝，營收普遍受到波及；但有部分代銷業者跨足建築開發或全國布局，透過擴張營收觸角來減緩景氣衝擊，避免景氣好時大增員、景氣差時大裁員的循環。

根據財政部統計資料庫統計，今年第一季建商、房仲與代銷等房產三業合計銷售額約二一○三億元，較去年同期衰退四．七九％。其中代銷業首季銷售額僅二十億元，對比去年同期的二十七億元，減少七億元；房仲業銷售額約一二○億元，較去年同期的一四一億元、少掉二十一億元；建商一九六三億元，較去年同期的二○四一億元減少七十八億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，代銷業通常與建商都有簽訂銷售時間，前期支出費用包括搭建接待中心、廣告費與人事管銷等，若景氣欠佳、又碰上建商對價格堅持時，就可能出現虧損情形。

因此，房市買氣急凍時，代銷業者通常最快感受到不景氣；目前代銷業者多半節省開銷，包括銷售時間的廣告費用省著點花，或是採取店面銷售取代搭建接待中心，甚至接案時也會精挑細選有機會順銷的建案，最後就是避免加價搶案。

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