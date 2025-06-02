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8年房市多頭 代銷業銷售額胖6倍

2025/06/02 05:30

近10年各類房地產業銷售額統計近10年各類房地產業銷售額統計

〔記者徐義平／台北報導〕自二○一六年房市落入谷底後，二○一七至二○二四年歷經八年多頭，又以代銷業銷售額膨脹最大，二○一六年房市谷底時、全年銷售額僅三十億餘元，到二○二四年已超過二○八億元，膨脹幅度將近六倍；其次是房仲業的增加一．八八倍；反觀建商等開發業者的年度銷售額最高點落在二○二一年，從二○一六年谷底到二○二一年最高點，銷售額最高僅膨脹一．六四倍。

房產業者指出，二○一六年為全台房市谷底，全年買賣移轉棟數僅二十四．五四萬棟，創史上最慘交易量；而根據財政部統計資料庫查詢系統，該年度建商、房仲與代銷業等三類別的年度合計銷售額僅七三八九億元，連一兆元都不到。

房市專家何世昌指出，房產三業銷售額消長與景氣循環息息相關，房市越好則銷售額增長越快；一般來說，業者大多希望景氣溫和且持續成長，這樣的產業營運環境才較為穩健。然而，近幾年房市景氣易陷入極冷、極熱的極端情形，現金流不足或應變不及的房產業者容易遭市場淘汰。

根據財政部統計資料庫近十年數據，二○一八年時，房產三業種的年度銷售額突破一兆元、達一．三兆餘元，又以不動產開發業的建商衝最快，不但單一業種直接衝破一兆元，更較二○一六年增加近八成。

而代銷業年度銷售額在二○二一年突破一○○億元，二○二四年更突破二○○億元，且截至二○二四年止，已連四年突破一○○億元；房仲業的年度銷售額則是在去年首度突破一千億元。但若觀察近十年三業種合計銷售額，最高點落在二○二一年，約一．九五兆餘元。

央行第7波信用管制 房市景氣進入盤整期

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波房市景氣噴發大約始於新青安政策上路，一直到央行第七波管制開始轉於清淡，觀察到今年前五月、房市許多交易指標都呈現年減走勢，顯見房市已進入盤整期。

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