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川普翻倍鋼鋁稅 歐盟嗆損人不利己

2025/06/02 05:30

美國總統川普上週宣布將進口鋼鋁關稅加倍至50％。圖為川普5月30日在賓州一家鋼鐵工廠發表演說。（彭博資料照）美國總統川普上週宣布將進口鋼鋁關稅加倍至50％。圖為川普5月30日在賓州一家鋼鐵工廠發表演說。（彭博資料照）

揚言祭出反制 恐推高大西洋兩岸消費者和企業的成本

〔編譯盧永山／綜合報導〕財經媒體CNBC報導，美國總統川普上週宣布將進口鋼鋁關稅加倍至五十％後，預計六月四日生效，歐盟隨即發出警告，稱此舉將傷害雙方透過協商達成貿易協議的努力，並揚言要祭出反制措施；此舉也為全球經濟前景增加不確定性，並提高大西洋兩岸消費者和企業的成本，衝擊川普壓低各種食品雜貨價格的目標。

歐盟發言人表示，「我們對美國宣布將進口鋼鐵關稅由二十五％調高至五十％感到強烈遺憾，這項決定進一步增加全球經濟前景的不確定性，也提高大西洋兩岸消費者和企業的成本」，並指歐盟準備實施反制措施。

歐盟執委會在四月十四日宣布暫停對美國的反制措施，以讓雙方有更多時間和空間協商，但該發言人強調，如果無法達成雙方都可接受的解決方案，現有和額外的反制措施將於七月十四日自動生效，甚至若情況需要，還可能提早實施。

美加鋼鐵工會都不挺

美國鋼鐵工人聯合會（USW）也批評川普的行動，並稱此舉是對加拿大產業和工人的直接攻擊。USW加拿大分會會長華倫（Marty Warren）表示，數千個加拿大工作面臨風險，依賴鋼鐵和鋁產業的社區也處於危險之中，加拿大政府必須立即果斷做出回應，以保護工人。

汽車到罐頭均看漲

美聯社報導，川普宣布將進口鋼鋁關稅加倍至五十％後，引發消費者對汽車、洗衣機和房屋等大件商品價格可能大漲的擔憂；這些金屬在各種雜貨的包裝中也無所不在，可能對雞湯、金槍魚、蔓越莓等罐頭產品產生影響。

威奇托州立大學教授黑利（Usha Haley）表示，食品雜貨價格上漲將是連鎖反應的一環，關稅可能提高各行各業的成本，波及川普壓低各種食品雜貨價格的目標，並進一步加劇美國與盟友的緊張關係，無助於美國製造業的長期復甦。

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