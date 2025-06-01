輸美關稅不確定》台東鬼頭刀 盼推廣國內食用

台東新港漁港漁船從船艙將鬼頭刀送到岸上，等待拍賣。（記者黃明堂攝）

記者黃明堂／專題報導

醜醜的方形額頭、兇惡的像一把刀！「鬼頭刀」是台東人常吃的魚種，香酥椒鹽炸鬼頭刀比鹽酥雞更鮮美營養，長扁身軀閃耀著金屬光澤，似海上黃金。鬼頭刀八成被宜蘭貿易商收購加工成魚排銷往美國，占總出口的一半，漁民就怕外銷量遽減，造成魚價下跌，盼政府推廣國內食用，並協助分散外銷市場。

肉質鮮美無腥味 8成加工成魚排銷美

鬼頭刀以飛魚為主食，在台灣東部海岸追著飛魚群跑，蘭嶼的達悟族產生捕飛魚傳統文化，台東的漁船則形成鬼頭刀漁業經濟，不只是捉鬼頭刀，還抓追著鬼頭刀跑的旗魚。

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分散非美市場

新港區漁會總幹事陳俊銘說，鬼頭刀雖然主要銷往美國，但台東並無外銷加工廠及貿易商，多數來自宜蘭，因此，對於川普關稅的衝擊，漁民並不知道稅怎麼算？會影響到什麼程度？只知道一旦外銷困難，就會形成供過於求，影響拍賣價格。

以往鬼頭刀拍賣價，好時可達到每公斤三百元左右，目前大概都一百多元，雖然不如以往，但漁民還有小賺。一位漁民說，捕魚成本高，魚餌很貴，捕鬼頭刀要以魷魚、虱目魚等當餌，出海一趟光魚餌花費就六、七萬，一趟出去，能抓回十多萬就很滿足了，但關稅問題若造成價跌，出海捕再多也是虧本，到時候就不知怎麼辦了。

根據新港區漁會資料，去年全國鬼頭刀產量約三六二公噸，新港的產量是一四一公噸，約占三分之一，除了外銷，漁會也自設加工往國內配銷。

在未出現川普關稅衝擊之前，就因美國市場對品質的要求提高，銷量已受影響，也因此縣府今年發起「班班吃鬼頭刀」，協助去化部分產量。漁民認為，鬼頭刀肉質相當好，無腥味，政府應該多推廣國內食用，也應往非美國市場推廣，降低對美國市場的依賴，減少關稅衝擊。

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