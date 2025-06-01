輸美關稅不確定》屏東毛豆故鄉 憂中貨低價銷日

屏東毛豆進行機械化採收。（記者葉永騫攝）

記者葉永騫／專題報導

台灣毛豆種植面積逾八千三百公頃，產量七萬七千多公噸，年產值近三十億元，內銷占五十五％、外銷四十五％，日本為主要外銷市場，占總外銷量七十三％，其次為美國、占十九％。毛豆業者認為，關稅是最大的變數，希望台灣能爭取到較低的關稅，才能與中國競爭，維持毛豆外銷優勢。

輸日占比高

根據農業部統計，台灣毛豆去年外銷日本二萬三七一九公噸，美國為六二三一公噸，屏東是台灣毛豆的核心產地，占全台五十三％，出口總值達十一億元。

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台毛豆輸日關稅較中國高 恐掀排擠效應

台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啟指出，中國去年毛豆銷美五萬多噸、銷日二萬四千多噸，台灣毛豆雖然以輸日為主，但如果中國毛豆因美國提高關稅而轉銷日本，恐產生排擠效應，對台灣毛豆造成壓力，尤其是中國與日本間有著RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）關係，毛豆銷日關稅僅二．三％，台灣則是六％關稅，中國毛豆對台灣毛豆造成立即威脅。

魏東啟建議，政府應多提供毛豆種植的農地，不要再拿去給科技業使用，現在南方大矽谷計畫從彰化以南有一千四百多公頃，毛豆受影響面積達四百多公頃，加上台糖地租金漲、電價漲、肥料漲以及農作人力不足，對本土毛豆產業造成相當大的衝擊，希望政府能重視業者困境。

高雄區農業改良場旗南分場長周國榮表示，台灣毛豆主要外銷品種為「高雄九號」，深受日本市場喜愛，近年來因美國對中國的關稅提高，美方轉單到台灣，台灣毛豆外銷美國大幅增加，目前美國對中國課稅三十％，比台灣高，所以對台灣毛豆有利，但台灣毛豆未來銷美將被課多少稅，以及日本市場是否受擠壓，仍需進一步觀察及評估，才能研擬出因應對策。

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