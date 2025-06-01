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輸美關稅不確定》南投台茶重鎮 拚輸美低關稅

2025/06/01 05:30

南投縣是國內最大茶產區，南投縣政府為鼓勵青農返鄉，舉辦製茶競賽，為茶產業注入新血。（資料照，記者張協昇攝）南投縣是國內最大茶產區，南投縣政府為鼓勵青農返鄉，舉辦製茶競賽，為茶產業注入新血。（資料照，記者張協昇攝）

記者張協昇／專題報導

南投縣名間鄉是國內產茶重鎮，約占全國茶葉產量1/6，地方憂心美國調高關稅，衝擊茶葉外銷市場。（記者張協昇攝）南投縣名間鄉是國內產茶重鎮，約占全國茶葉產量1/6，地方憂心美國調高關稅，衝擊茶葉外銷市場。（記者張協昇攝）

南投縣是國內最大茶產區，美國又是台灣茶葉最大出口國，美國推動新關稅政策，恐對產業造成衝擊。南投縣茶商業同業公會理事長陳嘉銘憂心忡忡表示，台灣茶葉品質好、價格較高，一旦美國調高對台茶葉進口關稅，恐削弱台灣茶葉的競爭力，造成市場萎縮！也有茶農坦言，台灣外銷茶不乏是進口越南等國家茶葉調製後洗產地的商用茶，避免境外茶洗產地，才能凸顯台灣茶農競爭力。

國內茶葉年產量約一萬二千噸，南投縣即生產六五○○噸、約占五十五％，其中自清朝未年即大面積推廣種茶、有茶鄉美譽的名間鄉，每年茶產量逾二千噸，占全國產量的六分之一；去年台灣茶外銷總量六二八五噸，銷往美國即有一九五九噸。

力阻境外茶洗產地

本身是名間鄉茶農的陳嘉銘表示，台灣茶葉品質好，雖價格稍高，仍具市場競爭力，一旦美國調高關稅，恐讓買家轉而向生產成本較低的越南、印度、印尼及中國等地購買茶葉，政府與美國談判，務必盡量壓低關稅，絕不能犧牲茶農權益，未來也應安排或輔導茶商多到歐洲、南美及中亞等國家辦茶展，協助多元拓展茶葉外銷市場，分散風險，減緩衝擊。

有茶農坦言，台灣外銷茶不乏是進口越南等國茶葉調製後洗產地的商用茶，美國若調高關稅，茶商及兼做外銷的茶農多少受衝擊，但對多數種植烏龍茶、高山茶供內銷的茶農，並無影響。

加強產地溯源及認證 輔導茶農創意行銷

農業部次長胡忠一表示，我國外銷美國茶葉市場的主要競爭對手如中國等，被課徵的關稅更高，因此危機也是轉機，將加強產地溯源，避免境外茶洗產地，並凸顯台灣茶農優越烘焙技術，提升台灣茶在美國等國際市場競爭力。

南投縣政府農業處副處長曾銀位認為，應輔導茶農團體及茶商加強創意行銷，並爭取有機及碳足跡等認證，以提高產品價值，另協助老農離農及青農返鄉種茶，注入新血，也是因應對策之一。

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