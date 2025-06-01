輸美關稅不確定》八成輸美 台灣鯛不怕競爭

嘉義縣漁民對吳郭魚（台灣鯛）外銷市場仍很有信心。（記者蔡宗勳攝）

記者蔡宗勳／專題報導

我國吳郭魚（命名台灣鯛）外銷最大市場為美國，比例逼近八成。台灣鯛協會理事長郭建賢表示，恐慌預期心理衍生的賣壓，較川普關稅衝擊更大，呼籲政府做好協調工作，保障市場機制正常運作，就可化解困境。

嘉縣為國內第二大的台灣鯛養殖地，二○二四年產業占全國三十五％，養殖戶數六三五戶，生產面積七六三公頃，年生產量兩萬六五九公噸，年產值十一．九億元。

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嘉縣府表示，美國提高關稅加計稅金後，消費力道勢必減弱，就會減少自台進口量，原要銷美的台灣鯛轉內銷，將造成排擠，供過於求，價格就會疲軟，貿易商也會壓低收購價格，最終影響漁民收益。

台灣冷凍魚高品質 短期難被取代

嘉縣府農業處強調，美國是全球吳郭魚最主要消費市場，對消費者而言，短期難以被取代，因為美國消費市場對吳郭魚仍有高度需求，且台灣鯛與競爭對手國不同，高品質具市場區隔，尤其台灣冷凍魚相對有競爭力，應可挺過關稅衝擊。

義竹鄉黃姓養殖業者說，以國內台灣鯛養殖面積、產量逐年減少趨勢來看，前景仍看好，短期會酌減放養量，一方面避免關稅衝擊，另一方面因應極端氣候降低放養密度。

力抗中國低價傾銷

郭建賢說，目前台灣鯛外銷美國出現停滯現象，與關稅無關，主要是中國低價傾銷所致，美國對中國提高關稅後，中國出口商選擇觀望，大幅減少外銷量，致庫存壓力大，因而選在豁免期認賠出清，待這波高峰過後，就會回歸正常市場機制。

郭建賢強調，五至七月屬國內台灣鯛青黃不接季節，外銷停滯影響很有限，較擔心的是恐慌性的賣壓，這會背離市場機制，受傷害的是漁民；呼籲政府應杜絕有心人士炒作關稅議題，讓一切回歸市場機制，眼前可能會有些波折，但最終可以挺過危機。

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