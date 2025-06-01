輸美關稅不確定》台灣蘭協：建立產銷聯盟拚活路

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼曾俊弼有超過廿年的蘭花產業實務經驗，協助台灣蘭花產業開拓海外市場，足跡遍及全球90個重要城市。（記者王涵平攝）

編者按︰

面對美國關稅的衝擊，台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼希望建立蘭花產銷聯盟，重新思考蘭花產業架構與發展。（資料照）

美國是我國農產品第一大海外市場，台灣去年銷往美國的農產品出口值約八．九億美元，十七．六％出口農產品外銷至美國；去年我國初級農產品出口美國占比超過三成以上的項目有蝴蝶蘭、茶葉、吳郭魚、鬼頭刀等，甚為依賴美國市場，其他還有毛豆、鱸魚等品項。

就算川普對等關稅遭美國貿易法院裁定違法，但川普政府積極降低貿易逆差的目標不變，且還有其他關稅工具可實施；面對輸美關稅的不確定性，本報深入各產區，第一線接觸農漁民的徬徨與不安，也給政策提供來自基層的具體建議。

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記者王涵平／專題報導

美國是台灣蘭花出口最大市場，以蝴蝶蘭為最大宗。台灣蘭花產銷發展協會（台灣蘭協）秘書長曾俊弼（見圖，記者王涵平攝）形容，台灣蝴蝶蘭產業目前雖不至於處在熱水中、但卻是溫水，因苗株成長不等人，需持續出貨，目前關稅已從原本的零升至十％，且關稅仍具有高度不確定性，因此希望建立蘭花產銷聯盟，重新思考蘭花產業架構與發展，化危機為轉機。

統計顯示，台灣蝴蝶蘭外銷值四十九．四億元，並以出口美國的十九．七億元、占四十％為大宗。曾俊弼指出，蝴蝶蘭外銷美國是種苗，在美國接力生產開花株，目前外銷量約有二五○○萬株，如以目前關稅升至十％，最壞打算是減少十％的量，留在國內的就有二五○萬株的壓力，如果關稅更高，對於業者的壓力恐怕更大，如何消化產能就是很迫切的問題。

曾俊弼自二○一一年起擔任台灣蘭協秘書長，他認為，面對此次美國關稅衝擊，最重要的是思考產銷的調整，透過聯盟的方式與政府的協助，為蘭花產業開創新轉機。

內外銷打團體戰 擴大內銷上架超商

農業部長陳駿季至台南與蘭花業者座談時，蘭花業者提出國家隊，讓業者開拓海外市場時不會單打獨鬥；曾俊弼建議，台灣蘭花產銷聯盟的運作，就是要協助業者在外銷與內銷打團體戰，例如台糖在美國的催花場占地四．五公頃，每年有五萬株的量能，硬體與軟體皆已具備，未來如果透過聯盟安排，服務出口蘭苗至美國的台灣業者，將可以減輕台灣業者面對關稅、船期等壓力。

另以往提到蘭花總是聚焦外銷，曾俊弼表示，當台灣經濟已經發展到相當的規模，應該改變國人花卉消費的觀念，透過台灣蘭花產銷聯盟建立國內冷鍊、物流與銷售據點，例如在綿密的超商、超市都可以方便買到蝴蝶蘭等各式蘭花，擴大內銷的通路，也是業者與政府需要認真思考的問題。

曾俊弼強調，蝴蝶蘭歷經八八風災、新冠疫情、外銷檢疫發現雜草等重大事件，都能順利因應，此次面對美國關稅問題，也應該對於產銷有新的想法，再次將危機化為轉機。

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