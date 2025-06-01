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川普2.0發威》台股西進 首見收回大過匯出

2025/06/01 05:30

台股西進匯出與收回變化（資料來源︰台股資訊觀測站 製表整理︰財經新聞群組圖︰資料照）台股西進匯出與收回變化（資料來源︰台股資訊觀測站 製表整理︰財經新聞群組圖︰資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕川普二．○發威！根據台股公司最新季報，今年首季上市公司匯出中國投資金額僅二十七．四億元，首度出現低於收回金額的七十六．八億元，且期末累積西進投資金額也罕見出現「倒退嚕」，凸顯川普二．○推動關鍵供應鏈回流與對中施加更大的貿易談判壓力，台商將掀起新一波撤中潮。

Q1上市公司匯中僅27.4億 收回76.8億

根據最新統計，到今年首季底，上市公司累積匯往中國投資金額約二兆三四六○億元，較去年第四季底的二兆三八三一億元，罕見地不增反減，上一次則出現在二○一八年川普一．○發動首波貿易戰後的二○一九年。

證交所主管分析，隨著台股上市公司增加、且KY公司大多聚焦於中國，就算已西進上市公司不再掏錢投資，累積投資也會「自然成長」，因此若出現衰退就是重大趨勢改變；以二○一八年美中第一波貿易戰開打為例，二○一九年、二○二○年連續兩年累積投資金額倒退嚕，直到新冠疫情肆虐，打亂全球供應鏈，才又恢復微幅成長，若美中經貿脫鉤趨勢持續，預期台股公司西進只會越來越冷。

另從匯出金額來看，前總統馬英九執政時期，上市公司每年加碼匯出西進金額動輒一、二千億元，累積八年大增兆元，但隨著美中貿易戰開打後，上市公司匯出降溫、收回加速，到川普二．○登場，今年第一季出現首度收回超過匯出的情況。

證交所主管說，除了正常盈餘分配外，台股上市公司若處分轉投資中國事業，都會被「要求」不可匯出，最好留在當地滾動投資，或以換股方式出售資產；假如不是中國近年嚴控資金外流，台股公司撤中情況會更多。

到今年首季底，上市公司累積匯回投資收益達八一九○億元，前五名依序為鴻海的九九七億元、正新的六一六億元、裕日車的五二四億元、可成的四四四億元與瑞儀的四二九億元；但也有逾半數公司是只匯出、卻是零匯回。

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