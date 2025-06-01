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關稅戰罩頂 中國製造業PMI連2月收縮

2025/06/01 05:30

中國昨公布五月製造業PMI，雖較上月微升○．五個百分點，但已連續第二個月處於景氣收縮區間，顯示中國製造業整體尚未回到擴張軌道。（法新社檔案照）中國昨公布五月製造業PMI，雖較上月微升○．五個百分點，但已連續第二個月處於景氣收縮區間，顯示中國製造業整體尚未回到擴張軌道。（法新社檔案照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕中國國家統計局昨公布五月製造業採購經理指數（PMI）為四十九．五％，雖較上月微升○．五個百分點，但已連續第二個月處於景氣收縮區間，顯示中國製造業整體尚未回到擴張軌道。

PMI指數以五十％作為榮枯線的臨界點，低於五十％代表收縮、反之則為擴張。其中大型企業PMI為五十．七％，較上月上升一．五個百分點，跨越了榮枯線；中型企業PMI為四十七．五％，較上月下降一．三個百分點，景氣度下滑且低於榮枯線；小型企業PMI為四十九．三％，較上月上升○．五個百分點，同樣低於榮枯線。這顯示以國企為主的大型企業相對較為穩健，而占就業人口最多的中小型企業面臨壓力仍大。

在分類指數方面，多數指數低於榮枯線。新訂單指數為四十九．八％，雖比上月上升○．六個百分點，但仍處於收縮區間；原材料庫存指數和從業人員指數也低於景氣榮枯線。

分析指出，關稅衝擊帶來的不確定性，對中企生產、居民消費就業和預期產生了影響，對製造業構成負面衝擊，一定程度上對製造業PMI的回升幅度形成了制約。

年中淡季 專家續看衰6月PMI

財信證券首席經濟學家伍超明認為，美國關稅政策對中國出口帶來的不確定性，將繼續衝擊中國製造業，且在季節性因素影響下，六月通常面臨年中淡季和高溫天氣，部分行業開工率可能季節性回落，預期六月PMI恐難有較好表現。他建議，內需政策加碼將有助於穩定就業、促進消費，才有望進一步支撐內需和製造業生產。

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