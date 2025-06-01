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川普：輸美鋼鋁稅翻倍至50％ 6月4日生效

2025/06/01 05:30

美國總統川普三十日赴賓州美國鋼鐵公司（US Steel）造勢時宣布，輸美鋼鐵與鋁材關稅將調升至五十％，六月四日起生效。（美聯社）美國總統川普三十日赴賓州美國鋼鐵公司（US Steel）造勢時宣布，輸美鋼鐵與鋁材關稅將調升至五十％，六月四日起生效。（美聯社）

嗆中國違反貿易協議「不再當好好先生」

〔記者高嘉和／綜合報導〕美國總統川普美東時間三十日赴賓州美國鋼鐵公司（US Steel）造勢活動時宣布，針對進口至美國的鋼鐵與鋁材關稅，將從現行二十五％大幅調升至五十％，新稅率自六月四日起正式生效；他也在自家的社群平台Truth Social發文，抨擊中國違反先前雙方達成的貿易協議，稱「我不再當那個好好先生了！」顯示川普堅持透過關稅來施壓貿易對手國達成協議，尤其是中國。

保護美鋼鐵產業

川普表示，此舉旨在「進一步保護美國的鋼鐵產業」，並強調「誰也別想規避它」；他透露，原本考慮將鋼鋁關稅定為四十％，但業界高層告訴他希望設定為五十％，因為「二十五％他們還勉強能翻過那道牆，但五十％關稅的話，就沒人能翻過去了」。

鋼鋁稅是依據《二三二條款》的國家安全授權，新的五十％關稅不僅適用於鋼鐵原材料，還涵蓋多種下游衍生產品，例如鋼製家具、鋁製門窗框架、健身器材、家用電器零件、鋼製廚具、鋁製電線和電纜等。

除了宣布鋼鋁稅將翻倍外，川普也藉此場合宣布美國鋼鐵公司與日本新日本製鐵（Nippon Steel）之間最新達成的一項「新合作關係」或「重磅協議」。

這項由日本公司「收購」美國鋼鐵公司的交易，先前曾引發兩黨反對，前總統拜登也曾在卸任前以國安理由阻擋；然而，川普表示他將核准這項交易，他強調這項協議的重要性，並透露他曾一再拒絕此交易，但當新日鐵同意向美鋼投資的資金越多，他的興趣就越大；川普將此描述為一筆「投資」，強調「美國鋼鐵公司將繼續由美國掌控」。

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