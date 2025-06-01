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范俊逸：設計即安全 資訊科技內建資安DNA

2025/06/01 05:30

資策會執行長范俊逸接受本報專訪，分享對新角色的期許與面臨的挑戰。（資策會提供）資策會執行長范俊逸接受本報專訪，分享對新角色的期許與面臨的挑戰。（資策會提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕資策會執行長范俊逸深耕資安領域數十年，曾擔任資安學會理事長、中山大學工學院院長，專攻網路安全、人工智慧（AI）安全的他，將資安視為台灣發展資訊科技的重中之重。范俊逸接受本報專訪時說，資安必須融入系統設計的核心，成為不可或缺的「內建DNA」。

范俊逸指出，資訊科技已高度跨領域，而資安更是所有資訊科技都必須考量的議題。他強調 「Security by Design（設計即安全）」的概念，意即在設計資訊系統和AI系統時，就同步將資安考量進去，而非事後再多加防護，就像人體若有一定免疫力，外在保護只要到位即可。

范俊逸期許資策會各單位在研發技術的過程中，都能同步考量資安，打造成資策會的特色，他也在產官學界推廣這樣的理念，包含「精準資安」和「資安原生」兩個核心概念。

前者針對產業界的需求，考量成本、法規、可承受風險等，量身打造資安措施。後者針對國安或關鍵基礎設施等機敏領域，從資料產生、系統建置等源頭就完整嵌入資安防護。

資策會特別在檢測方面協助業者對接到國際市場，范俊逸分享近年兩大具體成果，一是晶片安全檢測，資策會成立全台第一間晶片安全聯合檢測實驗室，率先制定我國首個晶片安全標準規範，並經過電電公會發布成為產業標準。

二是美國資安成熟度模型驗證（CMMC）輔導，資策會成功協助國內廠商通過CMMC，並成為美國認證的第三方資安評估機構，未來將協助更多廠商取得國際資安認證。

與資安院分工 資策會聚焦產業實務

至於資策會和國家資通安全研究院（資安院）如何分工？范俊逸認為，資策會更聚焦在與產業相關的資安議題，例如協助產業完成檢測、對接國際，未來也會引導台灣數位技術輸出到日本、東南亞等鄰近市場。

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