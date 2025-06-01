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資策會執行長范俊逸：均衡南北資訊科技發展

2025/06/01 05:30

資策會執行長范俊逸接受本報專訪，分享對新角色的期許與面臨的挑戰。（資策會提供）資策會執行長范俊逸接受本報專訪，分享對新角色的期許與面臨的挑戰。（資策會提供）

積極導入南方觀點

〔記者徐子苓／台北報導〕財團法人資策會執行長范俊逸近日接受本報專訪時，侃侃而談對新角色的期許與面臨的挑戰。來自高雄學界的范俊逸，正積極將南方觀點帶入資策會的營運策略，期盼能平衡台灣南北的資訊科技發展，並在預算挑戰下，強調「與民興利」而非「與民爭利」，開拓新的財源。

AI研究院落腳台南沙崙

范俊逸坦言，過去在高雄中山大學任教時，便感受到南北資源的落差。他當時勤於往返北部，將南部的聲音帶到台北，認為應以「台灣觀點」來看待整體發展，不應存在區域落差。但長期以來，大部分資訊相關的公司或政府部門多設在北部，導致資源集中，政府已關注到南北不均問題，投入資源到南方。

呼應政府平衡區域數位發展的理念，資策會近年以行動展現重視南方的決心，除了董事長黃仲銘出身台南、范俊逸來自高雄，更將重要據點設於南部，新成立的人工智慧研究院（AI院）即將在台南沙崙開幕，緊鄰資策會大南方辦公室。

導入AI助南部傳產升級

范俊逸計畫透過多個面向平衡南北發展，第一，資策會將與嘉義、台南、高雄等地方政府密切合作，共同引入資源。第二，深入盤點南部以傳產為主的產業特質，透過自動化和AI技術，協助中小微型企業提升競爭力。

第三，與南部學校合作，協助學生獲得法人、地方政府或業界的實習機會，鼓勵畢業後留在南部工作，不再需要離鄉背井。目前，南部資訊領域較具群聚效應的區域，包含台南沙崙和高雄亞灣。

然而，在立法院大幅刪減預算下，資策會面臨成立四十多年來前所未有的挑戰。范俊逸指出，資策會今年提報的預算為四十五億元，其中來自政府約占七成，但目前確定的收入僅三十幾億元，導致超過十億元的赤字，不得不暫緩員工調薪。他強調會「盡量保障同仁的工作權益」，但最終決策仍需等到年中狀況較明朗後，再通盤研議。

更兩難的是，范俊逸必須積極為資策會開拓財源，但又不能落入「與民爭利」的質疑。他強調，資策會任務是協助台灣資訊產業發展，希望與民間業者一起開創機會，率先研發民間較無誘因投入的前瞻技術或較機敏的領域，成熟後再透過技轉等方式退出，讓民間業者擴散。

其中，「軍民通用技術」是范俊逸認為可以增加收入的方向，他表示這是一個「不錯的開拓機會」，既能強化國防自主，又能將部分技術應用於民間產業，目前正與國防體系洽談合作的可能性，希望引導產業一起投入研發 。

從學界轉戰法人界，身為特聘教授的范俊逸，原本可以過著清幽的校園生活，卻在危機時刻扛下重任，為了財源以及潛在合作四處奔波。他坦言，年紀增長體力有點吃不消，但自己本來就是喜歡學習跨領域新知的人，還抱持著熱情，希望能在任內引導資策會做出成績。

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