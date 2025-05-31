晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積股東會六月3日登場 魏哲家首秀

2025/05/31 05:30

魏哲家接任董事長且兼任總裁後，6月3日首度主持股東會。（記者洪友芳攝）魏哲家接任董事長且兼任總裁後，6月3日首度主持股東會。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕台積電股東會將於六月三日登場，是魏哲家接任董事長且兼任總裁後首度主持股東會，市場將聚焦魏哲家對全球布局與景氣、關稅與匯率等相關看法。

台積電前董事長劉德音去年六月四日台積電股東會後退休，由魏哲家接任，至今已接近一年；台積電股價自八三九元攀高至今年五月二十九日的九六七元，市值增加新台幣三．三一兆元、達二十五．○七兆元。

魏哲家領軍近一年，台積電股東人數自一一四萬九七四人增至一八○萬三八五四人，增加六十六萬二八八○人，超越中鋼與國泰永續高股息（○○八七八），躍居台股之冠。

台積電零股股東人數增加也最多，增加五十六萬一九一三人至一三一萬六○五三人；持股一至五張的股東人數增加八萬七三九一人，增至三十九萬六三三九人；但持股一千張以上的減少三十二人，減至一五二七人。

根據台積電今年股東會年報，魏哲家在致股東報告書中指出，儘管總體經濟的不確定性持續存在，台積電挾技術領先，預計今年公司又會是穩健成長的一年，看好企業AI是另一個支持未來數年結構性趨勢的AI需求來源；台積電去年先進製程技術（七奈米及以下先進製程）營收占比達六十九％，預估今年將上看八十％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財