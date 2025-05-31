台積股東會六月3日登場 魏哲家首秀

魏哲家接任董事長且兼任總裁後，6月3日首度主持股東會。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕台積電股東會將於六月三日登場，是魏哲家接任董事長且兼任總裁後首度主持股東會，市場將聚焦魏哲家對全球布局與景氣、關稅與匯率等相關看法。

台積電前董事長劉德音去年六月四日台積電股東會後退休，由魏哲家接任，至今已接近一年；台積電股價自八三九元攀高至今年五月二十九日的九六七元，市值增加新台幣三．三一兆元、達二十五．○七兆元。

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魏哲家領軍近一年，台積電股東人數自一一四萬九七四人增至一八○萬三八五四人，增加六十六萬二八八○人，超越中鋼與國泰永續高股息（○○八七八），躍居台股之冠。

台積電零股股東人數增加也最多，增加五十六萬一九一三人至一三一萬六○五三人；持股一至五張的股東人數增加八萬七三九一人，增至三十九萬六三三九人；但持股一千張以上的減少三十二人，減至一五二七人。

根據台積電今年股東會年報，魏哲家在致股東報告書中指出，儘管總體經濟的不確定性持續存在，台積電挾技術領先，預計今年公司又會是穩健成長的一年，看好企業AI是另一個支持未來數年結構性趨勢的AI需求來源；台積電去年先進製程技術（七奈米及以下先進製程）營收占比達六十九％，預估今年將上看八十％。

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