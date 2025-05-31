竹科廠四合一 台積電人力調配先進製程

台積電近期展開對台灣八吋廠區組織縮編，將部分人力調派先進製程廠區。 （記者洪友芳攝）

六吋廠、八吋廠 曾是奠基與喧騰較勁的歷史篇章

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電幾乎通吃全球人工智慧（AI）晶片訂單，並大舉擴增十二吋先進製程產能，因應人力需求與成本效率考量，近期對台灣成熟製程的六吋與八吋廠展開縮編，破天荒將竹科的一座六吋與三座八吋廠整合為一個廠，縮減為只設一個廠長統管，業界推估可挪移約二成、上千人力到先進製程廠區。

台積電第一座六吋廠向工研院承租，營運累積獲利後，開始在竹科投資建廠，一九九○年啟用自建六吋廠，並於一九九三年展開台灣半導體首建八吋廠的先河，當時負責第一座八吋廠的就是蔡力行、劉德音等主將，後來再向德碁、世大併購八吋廠；八吋廠也是台積電、聯電相互較勁的晶圓雙雄時代，寫下台灣半導體業喧騰一時的輝煌歷史篇章。

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台積電目前在台灣共有四座八吋廠與一座六吋廠，其中有三座八吋廠及僅有的一座六吋廠在竹科，另一座八吋廠在南科。

隨著半導體業往十二吋廠發展，台積電目前在台灣大量生產的十二吋廠已達四座，且都是超大晶圓廠（GIGAFAB），尤其隨著先進製程完勝英特爾、三星，贏家幾乎通吃全球AI晶片前後段訂單，並持續大舉投資擴增先進製程與先進封裝產能，包括二奈米的竹科二十廠、高雄二十二廠、先進封裝南科AP七廠與嘉義AP八廠。

半導體設備業界表示，即使川普祭出關稅影響全球通膨、消費不振等，台積電先進製程與先進封裝需求仍旺，但成熟製程則受中國大舉擴產而供給過剩；不過，這些成熟製程廠區設備都已折舊完畢，也還是有固定客戶與產品的市場需求，台積電仍維持生產運轉，但進行策略調整。

組織重整 與生產策略有關

台積電日前將部分四十奈米以上的十二吋廠設備出售給世界先進新加坡廠，近期則是對內公告組織重整，將竹科六吋廠、八吋廠統整為一個廠，北台灣非十二吋廠縮減為一個廠長，由林生元擔任廠長；南科六廠也縮編整併，由郭聰嘉擔任廠長，人力視需求往有發展前景的台灣先進廠區或海外廠區調派。

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