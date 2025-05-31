台積端午分紅特大包 離職率創新低

台積電員工拿到季分紅「特大包」，基層工程師大多分得三．五個月薪資左右。（記者洪友芳攝）

基層工程師大多分得3.5個月薪資 估計入袋上看30萬元

台積電離職率

〔記者洪友芳／新竹報導〕端午節連假前一天，晶圓代工龍頭廠台積電發放今年第一季獲利的員工分紅，挾先進製程邁向「一個人的武林」，單季獲利創同期新高，這次員工拿到季分紅「特大包」，基層工程師大多分得三．五個月薪資左右，估計入袋上看三十萬元，較去年同期增加約二到三成；因「護國神山」季季分紅且薪酬輾壓半導體業，員工離職率也創新低。

季季分紅 薪酬輾壓半導體同業

台積電對股東與員工的季分紅，在台灣科技業可說「一枝獨秀」，更是傲視同業。員工分紅方面，依公司獲利提撥一定比例並經董事會核定，每年達五次，其中有四次依每季獲利績效發放，分別是二、五、八與十一月分發給員工前一季獲利分紅，股東會後則分發前一年度的一半分紅，依職等與考績而有不同額度。

請繼續往下閱讀...

AI晶片夯 1天賺逾40億元

儘管今年第一季為手機淡季，但受惠人工智慧（AI）晶片需求強勁、客戶提早備庫存、有利匯率等因素，帶動台積電單季營收達新台幣八三九二．五億元、年成長逾四成，與AI相關的三、五與七奈米先進製程營收占比達七十三％新高，毛利率也攀高達五十八．八％，稅後淨利達三六一五．六億元、年增六成，相當日賺逾四十億元，每股稅後盈餘十三．九四元，創單季獲利次高與同期新高。

端午節連假前，台積電「開獎」今年第一季員工分紅，並於二十九日撥入員工銀行帳戶，很多員工看到後超驚喜，因較往年同期「特大包」，例如有三十二職等工程師透露分得三．三個月，也有的拿到三．六個月，三十三職等則入袋三．八六個月；基層工程師大多分得三．五個月，估計入袋上看三十萬元，較去年同期增約二到三成之多。

離職率僅3.5％ 人才磁吸力足

根據台積電甫出爐年報顯示，去年員工的離職率為三．五％，較往年為低。半導體業界人資主管認為，台積電工時長、壓力大，但薪酬較同業優渥，尤其季季分紅、股東會後更是分紅占年度分紅的一半，套句誇張的說法，員工幾乎「拿到手軟」，不只能留住員工，還因海內外擴產不斷，每年大舉徵才，持續吸引同業或相關行業人才跳槽，人才磁吸力十足。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法