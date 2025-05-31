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法院裁決 一變再變 川普關稅 擬B計畫續推

2025/05/31 05:30

川普團隊考慮啟動「Ｂ計畫」，確保關稅政策在面臨法律障礙時仍能繼續推動。圖為川普4月初在白宮公布的對等關稅。（路透資料照）川普團隊考慮啟動「Ｂ計畫」，確保關稅政策在面臨法律障礙時仍能繼續推動。圖為川普4月初在白宮公布的對等關稅。（路透資料照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕美國國際貿易法院才在前一日裁決，川普總統援引「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」實施的對等關稅是違法擴權，隔日聯邦巡迴上訴法院又裁定「暫時恢復」，預計將提交到最高法院終裁；傳川普團隊考慮啟動「Ｂ計畫」，利用《一九七四年貿易法》從未被啟動過的第一二二條款，連結同一法律的第三○一條款，確保關稅政策在面臨法律障礙時仍能繼續推動。川普反覆無常的關稅政策，依然牽動市場敏感神經。

貿易法院推翻 上訴法院恢復

《華爾街日報》引述知情人士透露，「Ｂ計畫」分為兩個步驟。首先是利用《一九七四年貿易法》中從未被啟動過的第一二二條款；該條款允許對全球經濟體徵收最高達十五％的關稅，為期一五○天，以解決與其他國家的貿易不平衡問題。

貿易法第一二二條款可替代

其次，在這一五○天的緩衝期內，川普團隊計畫根據三○一條款，為每個主要貿易夥伴量身定制個別關稅；這雖會涉及漫長的討論過程，但將比之前依據IEEPA實施的措施更具法律正當性。

川普首席貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）受訪時暗示了這一雙軌方案，並提及政府可能還會考慮使用《一九三○年斯穆特-霍利關稅法》，其中有一條款允許對歧視美國的國家徵收關稅。

貿易法院的裁決推翻川普援引IEEPA實施關稅的做法，認為該法律並未授權總統用來解決貿易逆差；法院裁決也提示，若要處理「大規模且嚴重的國際收支逆差」，應使用《貿易法》第一二二條。分析認為，若成功啟用替代關稅機制，將有助於川普維持談判的施壓力道。

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