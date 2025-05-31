物流中心飄艾草香 酷澎端午活動凝聚團隊情誼

Coupang酷澎物流中心於端午節前夕舉辦特色節慶活動，展現團隊凝聚力與企業對台灣在地文化的重視；前排中為倉儲物流人力資源總監嚴儀眉。（Coupang酷澎提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕隨著端午佳節將至，美商Coupang酷澎物流中心於五月份持續舉辦多場物流人員關懷與公益活動，展現對第一線物流人員的重視與關懷，致力營造彼此成就、溫馨有愛的職場氛圍。

本次端午活動以「捐發票、傳愛心、享香包」為主軸，邀請物流人員捐出五張發票，即可兌換由伊甸社會福利基金會桃園分會協力製作的「暖心艾草檀木香包」。此舉不僅呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第十七項「促進夥伴關係」，更進一步深化Coupang酷澎與在地社區正向連結。

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倉儲物流人力資源總監嚴儀眉表示：「在Coupang酷澎，物流人員不只是公司的夥伴，更是這個大家庭中最重要的一員。透過端午節活動設計，希望同仁能感受到節慶的溫暖與團隊的關懷。」

Coupang酷澎團隊特別結合上肢伸展與手掌靈活動作，設計出一套創意十足的「端午拳」，物流人員兩人一組互相比劃，不僅讓現場歡笑不斷，也藉此增進彼此情誼，為工作現場注入更多溫暖與活力。

物流人員邱先生分享道：「Coupang酷澎這次端午節活動真的非常用心，從香包、粽子到遊戲，每個環節都讓我們感受到家的溫度，最感動的是，透過捐發票還能幫助需要幫助的人。謝謝Coupang酷澎，讓我每天都更期待來這裡工作。」

Coupang酷澎始終秉持「以人為本」的理念，透過結合傳統節慶與企業文化的創新活動，展現對物流人員的關懷與尊重，讓每一位物流人員都能在這個大家庭中感受到歸屬與成就。

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