危老都更翻身豪宅 北市多個指標案蓄勢待發

北市出現多起老舊大樓循都更或危老途徑重建成豪宅建案，圖為前身是正義國宅改建的豪宅「Diamond Towers台北之星」。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕近幾年來，北市出現越來越多老舊大樓、知名飯店循著都更或危老途徑，重建後搖身一變為每坪成交價破二百萬元的豪宅建案實例，其中包括「Diamond Towers台北之星」，前身就是正義國宅，還有國賓飯店的危老豪宅案「國賓皇琚」；另有更多重建案鴨子划水，只要審議通過就可翻身為豪宅，包括「敦南SOGO百貨」、「致和園」、「富邦鴻禧花園大廈更新案」、「芙蓉大樓都更案」及忠孝復興SOGO商圈七幢透天厝都更案。

房市專家何世昌指出，北市重量級都更案陸續推出，並非因房市景氣好、或屋主參與意願上升，單純只是這些都更案同時開花結果，且多數都更案已整合十幾年以上，非一朝一夕可以達陣，這幾個指標都更案的區段條件絕佳，具備創價優勢，預期售價不菲。

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根據房產業者彙整，近幾年北市出現每坪成交價突破二百萬元的預售建案，不少是循都更、危老等途徑重建，包括危老豪宅案「敦仰」、前身是蘇黎世大樓，還有都更豪宅案「耑序」、前身是共和大廈，近期則有掛出建案廣告招牌的「西華璞園」、前身是台北西華飯店，未來有更多都更案陸續浮出水面。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，都更或危老政策主要是希望幫助更多老屋有機會改建，但常見產權單純與精華區大土地持分的老舊建物，因整合容易，成為政策的最大受惠者。

籲政策引導活化 助產權複雜老屋整合重建

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，北市住宅平均屋齡近三十八年，尤其市中心老屋的公共安全或機能落後狀況更嚴重，確實需要政策引導活化；但容積獎勵本來是為促進整合的工具，具有一定公益性，若是商業設施且為無整合需求的單一產權建物重建，除透過公益設施換容積外，是否還有其他政策工具或條件能讓增值利益與社區、商圈共享，應是值得探討的議題。

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