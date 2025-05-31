豪宅始祖致和園 靠鄰戶老公寓解套都更

致和園小檔案（資料來源：各房產業者 製表：記者徐義平 圖：資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕比「仁愛帝寶」還要早、全台首個每坪開價站上百萬元的豪宅始祖「致和園」，屋齡逾二十二年、未達都更屋齡門檻三十年，但透過整合周邊三棟屋齡近五十年的無電梯老公寓，仍順利劃定為都更單元，初步規劃興建地上三十一層的豪宅建案。

屋齡僅逾22年

房產業者指出，二○二○年茂德機構總裁張高祥砸逾五十億元吃下該案，因該案屋齡並未達都更重建屋齡三十年的門檻，買下後就一直沒有下文。但根據台北市都市更新審議平台最新資料，該案二○二三年十二月已劃定都更單元，並在今年一月舉辦公展公聽會；進一步對比公展公告，該都更案除致和園外，又整合巷內四棟建物、另有一棟違章建築，其中合法建物三棟屋齡四十八年以上，是沒有電梯的四層公寓。

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根據該公展公告，致和園之所以能夠參與都更，主因是符合單元範圍內，三分之一以上建物屋齡三十年以上，加上二分之一以上的建物沒有電梯，以及單元內既有建物的法定車位過少等多種條件，才順利參與都更。

原16層重建成地上31層 幾近翻倍

房市專家何世昌指出，致和園是北市「始祖」等級的豪宅，地段條件堪稱一等一，加上近年仁愛路上新建案供給少，若能成功重建，具備強勢創價的先天優勢；不過，台北市都更審議嚴謹，對於都更公益性要求不低，預期在程序上恐仍有一段路要走。

根據公告規劃設計圖，參與都更的老建物全數拆除改為綠地，而重建要興建大樓集中在致和園所在地，且重建後從原本十六層一舉拉高至三十一層、幾近翻倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，都更主要目的是希望協助大街廓的老舊建築改建，而該類都更案難免讓房產業界感覺「怪怪的」。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，全新的頂級豪宅因稀缺仍能吸引富豪買單，近幾年來建商直接購買整棟單一產權老建物可說蔚為風潮；除了致和園之外，北市精華區還有幾個「爛尾社區」，包括慶城街的「忠泰花園大廈都更案」、信義安和的「芝麻大廈等都更案」，也都極具話題性，持續有投資人鴨子划水進行整合。

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