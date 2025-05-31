台電獎勵節電每度0.6元 400萬資格戶尚未登錄

台電推節電登錄鼓勵節電，並祭出每度0.6元獎勵，只要比前一年同期省下一度電，當期至少有84元回饋，去年全台省下近十七億度，台電也發出十四億元獎勵金。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電二○一八年起推出節電登錄，鼓勵民眾節電，並祭出每度○．六元獎勵，只要比前一年同期省下一度電，當期至少有八十四元回饋，且只要登錄一次即有資格，不必再登記，去年全台省下近十七億度，台電也發出十四億元獎勵金；根據台電統計，有資格尚未登記的用戶還有四百萬戶。

省1度就回饋84元

台電節電獎勵制度推行已超過十年，以前是有節電就大方送，但二○一八年起改為「登錄制度」，盼讓民眾有意識節電，不過僅需登記一次即可，不必年年登記。

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近兩年夏季電價每度最高已來到「八字頭」費率，而計算電價是分段累進制度，民眾若用到千度以上，超過度數就會以逾八元計價，只要節電，一來是費率單價較低，二來也可享節電獎勵。

目前全台有一千四百萬用戶，排除空屋等約有九百萬戶符合資格。根據台電統計，累積至今約有四九八萬用戶有登錄，等於仍有四百萬用戶即使節電，也無法享受回饋金獎勵。

事實上，「電價調漲」比任何節電方案都有效果，但台電每年仍編列約二十億元左右鼓勵節電，惟近年台電財務虧損壓力大，據悉內部確有多次檢討，考量到近年住宅電價已微幅調升、政策上也持續推動深度節能等，今年節電獎勵仍維持並未取消。

至於明年是否還要繼續辦理？台電僅表示，會逐年討論相關措施，但坦言，登錄一次的制度或許可調整，以第一批登錄的時間點來看，至今也有七年了，節電意識恐變弱，可朝定期登錄方向考慮。

另外，學校的用電量偏大，但國中小電價都適用最低優惠費率，以前由台電吸收，但台電本身鉅額虧損，已回歸中央目的事業主管機關編列，明年起地方政府也要負擔，有助學校、地方政府促進節電。

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