職類別薪資調查 機師月薪32.3萬續稱冠

勞動部公布最新職類別薪資調查統計，機師「薪」情佳，以月薪32.3萬元最高、精算師21.2萬元次之、醫師18萬元排第三。（中央社資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部昨公布「一一三年職類別薪資調查」，以當年七月的經常性薪資（月薪）來看，最高薪的職業前五名分別為航空駕駛員（機師）、取得正式資格的精算師、醫師、職業運動員及船舶監管人員，月薪均逾十萬元，但與前一年相較，職業運動員月薪已超越船舶監管人員。

勞動部是在去年八月間進行此項調查，對象為受僱於工業及服務業的全時員工，調查有效樣本共九九五三家。結果顯示，月薪最高薪的職類，仍為機師月薪三十二．三萬元最高、精算師二十一．二萬元次之、醫師十八萬元排名第三，職業運動員則以月薪十四．三萬元，超越十三．八萬元的船舶監管人員（含引水人員），排名由去年的第五名前進至第四名。

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若計算年薪，也以機師的三六三．八萬元最高，其次為精算師三六二．五萬元、醫師二五二．四萬元，但機師人數僅三五七九人，精算師必須是「取得正式資格」才有此行情，人數亦僅有四十九人；至於船舶監管人員（含引水人員）、電信工程師、律師、職業運動員均逾一五○萬元。

洗滌工、熨燙工月薪2.9萬最低

若觀察「低薪」職類，洗滌工、熨燙工月薪僅二萬九八二八元，一年賺三十九．一萬元；鞣（製）革、毛皮及皮革工作人員每月只賺二萬九九五○元，年薪四十四．七萬元。

想要有較高的薪水得選對「行業」。調查顯示，同樣是「專業人員」，以醫療保健及社會工作服務業月薪七．六萬元最高，其次是金融及保險業月薪七．三萬元、運輸及倉儲業月薪六．八萬元。而「技術員及助理專業人員」及「服務及銷售工作人員」的月薪，均以運輸及倉儲業最高、金融及保險業居次。

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