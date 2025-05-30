金融市場波動加劇 央行：關注壽險業現金流變化

央行發布最新金融穩定報告，除了示警美國關稅政策風險仍大外，也點名壽險業，面對金融市場波動加劇，持續關注未來現金流變化。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨日發布最新金融穩定報告，除了示警美國關稅政策風險仍大外，也點名壽險業，面對金融市場波動加劇，因其國外投資部位大，受到匯率與利率等風險影響也最大，應持續關注未來現金流變化。

央行金檢處副處長黃寶霞指出，即使美國貿易法院已推翻美國總統川普提出的對等關稅，要求在十日內終止，但川普還是可以上訴，「現在唯一確定的，就是不確定性增加。」

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黃寶霞表示，如果美國最終決定課徵關稅，台灣為出口導向的經濟體，勢必會對台灣產業帶來壓力。企業營收、獲利將受衝擊，嚴重的話，無薪假就會連帶影響家庭所得；而家庭影響來自兩端，一是就業所得受衝擊，另一是金融市場波動也會影響家庭財富，尤其住宅貸款占家庭所得比重高，如果匯市與股市再震盪，就會更吃力。

示警壽險資產結構「幣別錯配」

金融部門中，黃寶霞點名壽險業壓力最重，主因是壽險資產負債結構中長期有「幣別錯配」情況，即資產多為美元資產、但保單多為新台幣計價，這造成壽險公司對匯率與利率變化極為敏感。

她說明，壽險業近年來現金流面臨壓力，二○二四年全年現金淨流出高達二六九六億元，高於前一年的二一七五億元，原因包括ETF申購熱潮與美元保單解約；好消息是今年首季已見現金淨流入，主要因投資型與利變型保單銷售回升。

但她也提醒，因美國對等關稅可能會對匯率、美國利率產生影響，若民眾預期新台幣升值，可能延後購買美元保單，導致新契約銷售下滑；相對已有美元保單者，亦可能因擔憂匯損擴大而提前解約，將加劇現金流出的壓力；金管會已經注意到壽險業現金流問題，央行也會持續觀察壽險業資金狀況。

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