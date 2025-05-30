台英科技合作邁大步 工研院英國辦公室掛牌

工研院擴大歐洲布局，近日新增英國辦公室，象徵台英創新戰略樞紐正式啟動，全球布局再下一城。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院擴大歐洲布局，近日新增英國辦公室，這是繼美國、日本、歐洲與東南亞之後，工研院的第五個海外據點，象徵台英創新戰略樞紐正式啟動，全球布局再下一城。

工研院第5個海外據點

工研院二十八日在英國倫敦舉辦「英國辦公室開幕典禮暨台英論壇」（見圖，工研院提供），現場超過百位英國產官學研代表共襄盛舉，包括英國上議院副議長暨英國對台貿易特使Lord Faulkner of Worcester、英國國家科技顧問Dr.Dave Smith、首席科學顧問Professor Julia Sutcliffe以及前兩任英國在台辦事處代表等，展現對台英科技合作的高度重視。

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工研院表示，當日也與英國國家級創新引擎Catapult Network正式簽署策略合作意向書，深化雙方合作；工研院英國辦公室將持續強化雙邊合作，串聯台英科研與產業化資源，推動關鍵技術實質落地，助力台英產業攜手開拓全球市場。

經濟部長郭智輝表示，台灣在半導體與資通訊領域具備深厚實力，結合英國在科研創新方面的領先優勢，為雙方帶來廣大合作契機。

在經濟部與英國創新科技部轄下英國創新局共同支持的「台英創新研發合作計畫」，加上工研院英國辦公室的助力，未來台英兩國雙方將在技術、產業與市場三大面向持續深化合作，開啟更多雙贏的新局面，也象徵兩國在科技以及創新領域的合作，邁向更深層次的夥伴關係。

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