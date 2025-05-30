Select USA寫佳績 台2家新創獲美投資700萬美元

經濟部今年率團參加SelectUSA，今年台灣代表團規模蟬聯全球之冠，總計有138家廠商與34家新創企業參與。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部五月率領台灣上百家廠商與新創業者參加選擇美國投資高峰會（Select USA），代表團規模維持全球最大外，第四年參與Select USA Tech競賽更有三家獲獎，是史上最亮眼成績；另將有三家公司將在美國設點，也有兩家公司取得美方投資超過七百萬美元。

3家企業赴美設點

經濟部中小企業署長李冠志表示，今年Select USA Tech競賽中，「台灣隊」成績斐然，有九家企業入圍各領域的前八強，其中精準智能在健康科技取得第二、神瑞人工智慧與張量科技都在開放科技取得第三。

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李冠志提到，競賽成績亮眼是新創等業者爭取到的榮譽，更重要的是研發成果要能商品化、市場化，台廠結合科技優勢、AI（人工智慧）運用，透過新產品、新科技能解決全球消費市場需求。

經濟部表示，新創團隊在美國華府參加高峰會後，前往矽谷、洛杉磯等地與當地的創投、加速器進行投資、法務、智慧財產、市場拓展等洽談；經濟部統計已有長聖國際、精準智能、神瑞人工智慧等十家廠商與美方企業展開洽談合作。

另外，張量科技、增站運籌與鉅怡智慧等三家企業將在美國設點，增站運籌與詮隼科技兩家企業共將獲得美方投資超過七百萬美元。

李冠志說，經濟部三年前率團參與Select USA，共有二十家新創取得十八億元投資，十一家取得到前三名成績，且有七家成功在美國設立公司，經濟部期待能為整個台灣產業發展做出更大貢獻。

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