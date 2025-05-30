紅供鏈威脅全球 賴總統：台灣可扮民主供應鏈關鍵要角

賴清德總統（左二）昨出席二○二五歐洲日晚宴，與歐洲商會理事長張瀚書（右二）等貴賓舉杯致意。（記者塗建榮攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德昨出席二○二五歐洲日晚宴時指出，面對紅色供應鏈破壞市場機制，將威脅到國際社會，台灣會與歐洲等民主國家合作，打造「非紅供應鏈」，並提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，在全球民主供應鏈重組及經濟秩序重新建構的過程中，「台灣能夠發揮關鍵作用」。

盼洽簽台歐盟經濟夥伴協定 打造非紅供應鏈

賴總統致詞提到，歐洲是台灣第三大貿易夥伴，也是台灣最大外國投資來源。去年雙邊貿易總額達到八四七億美元，反映雙方企業對彼此市場與體制的高度信賴。他說，台灣期待和歐洲能進一步建立雙邊經貿與投資關係的制度化機制，推動簽署「台歐盟經濟夥伴協定」，為雙方企業提供更透明、穩定且可預測的經商環境。

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賴清德表示，台灣擁有民主體制，也有對全球安全與繁榮至關重要的半導體產業，在全球民主供應鏈重組中，能夠發揮關鍵作用。他再次提到，新極權集團主導的供應鏈（紅色供應鏈），以非市場機制、價格補貼與資源壟斷方式擴張版圖，不僅扭曲市場公平，也威脅到國際社會。

他強調，台灣會與歐洲在內的民主國家積極合作，共同打造兼具韌性與潛力的「非紅供應鏈」，台灣也提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，這不只是經濟合作的提案，更是一場共享價值與先進科技的結盟。

賴總統也感謝歐盟、歐洲各國，以具體行動公開支持台海和平與穩定，這些行動對於區域安全與繁榮至關重要。

歐洲商會：助台加速發展能源韌性

歐洲商會理事長張瀚書表示，歐洲企業在台累積投資超過七三○億歐元，在氣候、能源、醫療、教育、國防、資安等多面向深化合作，像歐洲在能源轉型與能源韌性方面領先全球，能夠協助台灣加速進展；張瀚書特別點出，台灣在風能、太陽能、氫能方面仍需持續努力，地熱能源尚未充分開發，可說是潛力可觀，而全球可向台灣學習高效率與高性價比的健保體系，「台歐雙方優勢互補」。

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