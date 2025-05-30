晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

紅供鏈威脅全球 賴總統：台灣可扮民主供應鏈關鍵要角

2025/05/30 05:30

賴清德總統（左二）昨出席二○二五歐洲日晚宴，與歐洲商會理事長張瀚書（右二）等貴賓舉杯致意。（記者塗建榮攝）賴清德總統（左二）昨出席二○二五歐洲日晚宴，與歐洲商會理事長張瀚書（右二）等貴賓舉杯致意。（記者塗建榮攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德昨出席二○二五歐洲日晚宴時指出，面對紅色供應鏈破壞市場機制，將威脅到國際社會，台灣會與歐洲等民主國家合作，打造「非紅供應鏈」，並提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，在全球民主供應鏈重組及經濟秩序重新建構的過程中，「台灣能夠發揮關鍵作用」。

盼洽簽台歐盟經濟夥伴協定 打造非紅供應鏈

賴總統致詞提到，歐洲是台灣第三大貿易夥伴，也是台灣最大外國投資來源。去年雙邊貿易總額達到八四七億美元，反映雙方企業對彼此市場與體制的高度信賴。他說，台灣期待和歐洲能進一步建立雙邊經貿與投資關係的制度化機制，推動簽署「台歐盟經濟夥伴協定」，為雙方企業提供更透明、穩定且可預測的經商環境。

賴清德表示，台灣擁有民主體制，也有對全球安全與繁榮至關重要的半導體產業，在全球民主供應鏈重組中，能夠發揮關鍵作用。他再次提到，新極權集團主導的供應鏈（紅色供應鏈），以非市場機制、價格補貼與資源壟斷方式擴張版圖，不僅扭曲市場公平，也威脅到國際社會。

他強調，台灣會與歐洲在內的民主國家積極合作，共同打造兼具韌性與潛力的「非紅供應鏈」，台灣也提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，這不只是經濟合作的提案，更是一場共享價值與先進科技的結盟。

賴總統也感謝歐盟、歐洲各國，以具體行動公開支持台海和平與穩定，這些行動對於區域安全與繁榮至關重要。

歐洲商會：助台加速發展能源韌性

歐洲商會理事長張瀚書表示，歐洲企業在台累積投資超過七三○億歐元，在氣候、能源、醫療、教育、國防、資安等多面向深化合作，像歐洲在能源轉型與能源韌性方面領先全球，能夠協助台灣加速進展；張瀚書特別點出，台灣在風能、太陽能、氫能方面仍需持續努力，地熱能源尚未充分開發，可說是潛力可觀，而全球可向台灣學習高效率與高性價比的健保體系，「台歐雙方優勢互補」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財