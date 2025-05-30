美擴大科技禁令 晶片設計EDA軟體禁售中國

美國川普政府已下令暫停向中國出售晶片設計軟體，電子設計自動化（EDA）軟體製造商，包括益華電腦（Cadence）、新思科技（Synopsys）和西門子數位化工業軟體公司（Siemens EDA）已接獲美國商務部來函，將停止對中國銷售EDA軟體。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國川普政府已下令暫停向中國出售晶片設計軟體、飛機引擎，以及一些化學品和機械產品，以回應中國最近限制關鍵礦物向美國出口。這些新限制措施將把世界兩大經濟體進一步推向供應鏈戰爭，因華府和北京都試圖在雙方日益加劇的貿易戰中展現實力，以取得上風。

英國「金融時報」報導，電子設計自動化（EDA）軟體製造商，包括益華電腦（Cadence）、新思科技（Synopsys）和西門子數位化工業軟體公司（Siemens EDA）已接獲美國商務部來函，將停止對中國銷售EDA軟體；EDA軟體是協助晶片設計自動化的工具。

請繼續往下閱讀...

中國已加速開發先進晶片，尤其是在美國和其盟友開始限制對中國出口先進晶片和製造設備，以抑制中國的人工智慧進展後，但中國仍依賴外國用以製造先進晶片的軟體和機械。

對此，美國商務部婉拒置評，但強調正在審查對中國具有戰略意義的出口，並說在審查期間，已中止若干案例的現有出口許可，或祭出額外的許可條件。一名前美國商務部官員說：「這將是掐住中國咽喉的重要之舉。」

暫停對中國商飛出售引擎技術

「紐約時報」報導，美國商務部也暫停美國企業向中國商飛（COMAC）銷售產品和技術的一些執照。中國商飛是中國國有飛機製造商，其開發出的C919客機大小與波音737或空巴A320相當，但C919的許多零件，包括引擎、攸關動力和控制的零件，均來自美國和歐洲供應商。

川普政府的行動，恐令美中協商貿易協議以中止關稅戰的努力複雜化。美中代表本月十二日在瑞士日內瓦達成共識，雙方各自調降一一五％關稅，美國對中國的關稅降至三十％，中國對美國關稅則降至十％，為期九十天，期間雙方繼續進行協商。

在日內瓦會議後，中國重新允許一些稀土和磁石出口美國，但數量有限，令美方不滿。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法