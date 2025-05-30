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美法院擋川普關稅》政院：密切觀察發展加以應對

2025/05/30 05:30

針對美國總統川普的關稅政策遭美貿易法院裁定違法，政院表示會密切觀察後續發展，持續應對。圖為行政院長卓榮泰。（行政院提供）針對美國總統川普的關稅政策遭美貿易法院裁定違法，政院表示會密切觀察後續發展，持續應對。圖為行政院長卓榮泰。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國國際貿易法院裁定美國總統川普對等關稅無效並予以封殺，外界評估，目前美方針對所有產品徵收的十％基準關稅也將停徵。行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會指出，美國關稅政策持續動態調整，政府會密切觀察後續發展，持續應對。

李慧芝提到，行政院已於四月廿四日提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，分為支持產業、照顧民生、安定就業、強化韌性四大主軸，希望立法院支持行政院版草案，讓台灣社會得到最健全的支持，也能夠有更充分的時間來因應美國的政策調整。

至於與美國談判進度，行政院表示，美方四月九日暫緩關稅、四月十一日台美首次視訊會議、四月底在華府為期兩天首輪實體談判，台灣是首批談判國，雙方溝通良好，但談判沒有觸及匯率議題，雙方認可經濟安全的重要性，包括洗產地、投資審查等，我方表達已經強化防堵違規轉運措施，對關鍵技術有效安全管理，避免技術外流。

美國正依據二三二條款對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查。行政院指出，我方七日已向美方提出關稅相關意見書，說明如果美方對相關產業加徵關稅，反而會讓產業赴美布局能力落後、增加供應鏈斷鏈風險。

〈span class=paperkeyword川普對等關稅#台美貿易談判#政院經貿辦#晶片關稅#行政院

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