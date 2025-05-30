川普對等關稅挫敗 美法院限10天內暫停

一表看懂川普關稅挫敗（製表整理︰編譯盧永山、財經新聞群組 圖︰路透檔案照）

白宮已提出上訴

美國國際貿易法院（CIT）週三裁決，川普總統援引IEEPA向多國徵收的對等關稅，都屬「非法」，要求白宮在十天內停止。白宮反擊宣布提出上訴。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國國際貿易法院（CIT）週三裁決，川普總統援引「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」，在今年四月二日對多國徵收的對等關稅，以及早前向中國、加拿大和墨西哥加徵與芬太尼有關的報復性關稅，都屬「非法」，要求白宮在十天內停止；但這項裁決並不影響川普依據其他法律，對進口汽車和鋼鋁產品徵收的關稅。這項裁決對川普的經濟議程造成重大打擊，白宮已提出上訴。

法官：徵收對等關稅 超出IEEPA賦予總統權限

CIT的三名法官審理由民主黨執政的十三州州政府及無黨派的「自由正義中心」代表五家中小企業所提的訴訟，兩起案件主張川普的關稅措施違反美國憲法賦予國會對國際貿易的管轄權。CIT週三的裁定認為，川普徵收對等關稅的行為超出了IEEPA賦予總統的權限，「由於憲法明確將徵收關稅的權力賦予國會，我們認為IEEPA並未授予總統無限的關稅權力」。

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白宮副幕僚長批：司法政變失控

CIT的裁決出爐後，白宮須在十天內完成終止關稅的行政程序，但川普政府立即提出上訴通知。白宮發言人德賽發布聲明表示，「非民選法官無權決定如何妥善處理國家緊急狀態」；白宮副幕僚長米勒則在Ｘ上痛批該裁決為一場「司法政變」，並說此情況已經「失控」。

汽車鋼鋁稅不適用

但週三的裁決並不影響川普依據其他法律，對進口汽車和鋼鋁產品徵收的關稅，也不影響川普放話要對藥品、半導體和其他關鍵商品開徵的關稅。

總部位於紐約的CIT負責審理涉及國際貿易與海關法律的爭議，其裁決可上訴至位於華府的美國聯邦巡迴上訴法院，最終可上訴至美國最高法院。

這項裁決對美國正與十幾個國家進行的貿易談判造成衝擊。Jefferies策略師沙赫說：「我們認為雙邊談判之所以停滯不前，原因之一是美國的貿易夥伴可能已預料到這個結果。」高盛首席美國政治經濟學家菲利浦斯（Alec Phillips）則表示，CIT這項裁決對川普而言只是暫時的挫折，他還可以透過其他的徵稅來彌補。

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