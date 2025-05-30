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股東會速報》降低成本 台塑化擬增購美乙烷30萬噸

2025/05/30 05:30

台塑化昨日股東會，董座曹明親自主持。（記者張慧雯攝）台塑化昨日股東會，董座曹明親自主持。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑化（6505）董事長曹明表示，由於國際油價走低，相較於去年呼應政府「亞鄰最低價」政策公司損失109億元，今年損失壓力應可減少，有助於獲利表現，預估國際油價約在每桶60-70美元區間震盪。

他指出，面對變動的外在環境，台塑化持續降低成本、優化製程，積極推動能源轉型與開發低碳產品。為了降低成本，台塑化規劃增購美國乙烷30萬噸做為原料，連同冷凍船、儲轉碼頭及製程調整等作業，預計2027年初完成，讓輕油裂解廠料源更具彈性。此外，台塑化近期建構台灣自產永續航空燃油（SAF）供應鏈，今年供應量達5500噸，曹明說，目前已邁出關鍵的一步，未來若能開放國外廢油進口，則可朝5萬噸目標前進。

他也提到，轉投資的麥寮電廠5月已取得台電天然氣發電採購合約，同時麥寮工業港也準備轉型成工商綜合港，至於麥電燃煤改天然氣發電設施，預計總投資金額高達千億元，預估2029年底完工。

統一：消費信心下降 原物料卻上漲

〔記者楊雅民／台北報導〕統一企業（1216）昨召開股東會，統一董事長羅智先表示，全球景氣不好，主要原物料還是不斷上漲，有些上漲的幅度是以倍數在漲，推斷有相當的資金在裡面，跟實際需求不相對稱。

至於匯率影響，羅智先舉例，5月初新台幣突然升值的那兩天，統一集團的關係企業剛好買原物料，什麼事情都沒做錯，但一個晚上就損失幾千萬元。此外他也觀察到，消費信心在下降，可能是對未來的不確定性增加。大潤發將改名大全聯，家樂福是否也會改名？他說，歐美企業授權金是很大的收入，對金額相當大，家樂福品牌每年的授權費也不少，確實有在思考家樂福名字要不要改，但合約還沒到期。

Q1獲利創單季新高 健策力拚逐季成長

〔記者歐宇祥／台北報導〕受惠AI伺服器需求，挹注散熱產業營運，散熱股王健策（3653）今年第一季獲利創單季新高，董事長趙宗信於營業報告書中表示，儘管全球經濟仍有變數，不過健策積極佈局下一世代產品，預期未來能維持一定成長動能與獲利水準。

健策產品以均熱片為主，該公司認為，今年受惠於AI伺服器的均熱片出貨比重顯著年增，有望帶動毛利率提升，今年拚逐季成長。近期散熱產品規格持續升級，因健策產品技術門檻高，料能維持競爭優勢地位。

趙宗信也指出，總經前景仍不明確，健策將以審慎樂觀態度尋求成長契機；近日健策也公告發行可轉換公司債（CB），將用於今年至2027年擴充產能之用，新產能都將位於桃園。

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