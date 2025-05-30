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財經青紅燈》該還台股一個公道

2025/05/30 05:30

根據統計，港股今年以來累計上漲17.65%，但是， 台股卻還跌6%，表現仍遠遠落後。（記者王孟倫攝）根據統計，港股今年以來累計上漲17.65%，但是， 台股卻還跌6%，表現仍遠遠落後。（記者王孟倫攝）

台股今年以來表現，幾乎可用「掉漆」兩字形容！這並非過於嚴苛的標準，若相較亞洲股市、甚至是放眼全球股市，台股排名絕對是處於「後段班」，也讓許多分析師預想不到。相較經濟基本面不如台灣的港股，也應該還台股一個公道吧？

今年以來截至5月29日為止，香港恆生已經大漲17.51%、南韓也漲13.38%、越南也漲5.93%，至於新加坡今年股市，人家至少漲幅還有3.41%；更別說被看衰很久的上海綜合好歹還有平盤，上漲0.35%。

國際股市上漲的時候，就沒有台股的份，指數下跌的時候，就少不了台股；根據統計，今年以來，台灣股市累計下跌7.33%，在國際上統計，我們只比泰國好，泰國今年共下跌了16.87%。

若比起基本面，試問台灣有沒有比較差？人家香港和韓國，都硬生生漲了一輪，經濟成長率、比景氣，台灣也沒比人家差，怎麼股市上漲，就沒有台股的份。

股市本來就漲漲跌跌，尤其川普上台後，國際股市表現都不好，這是難免的，只是短期狀況；但真的是這樣嗎？為何台股表現，就是落後別人一大截，很難說得過去。

沒比較就沒有傷害；如果把時間拉長比較，結果就不同，例如去年一整年，台股表現是整個亞洲最強的；也就是說，只要台股底氣夠，大盤反彈是遲早的事情，早晚會台股一個公道。（王孟倫）

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