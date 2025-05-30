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盤勢分析》5月營收將登場 考驗個股走勢

2025/05/30 05:30

端午連假將至，台股昨（29）日指數開高後持續下滑，終場下跌10.42點。（中央社檔案照）端午連假將至，台股昨（29）日指數開高後持續下滑，終場下跌10.42點。（中央社檔案照）

受到美聯邦法院裁定川普對等關稅違法、加上輝達財報優於預期，台股昨（29）日隨亞洲股市開高，不過隨著端午連假將至，加上MSCI半年度調整生效，指數開高後持續下滑，終場由紅翻黑、下跌10.42點、以21347.3點作收，成交量約4804億元。

在三大法人動向，外資昨賣超206.66億元、投信買超78.24億元、自營商買超60.83億元，合計賣超67.59億元；外資台指期淨空單昨增3810口，累積外資期貨淨空單達47014口。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，雖然美國貿易法庭裁決駁回川普加徵對等關稅權力，裁定川普這波全面性關稅措施踰越權限，使得市場風險下降，但投資人還是要提高警覺，後續美國經貿政策變化仍存在風險，尤其美國財政部匯率報告尚未公佈，不排除成為川普下一個使用的工具，至於國內則須留意台股整體5月營收勢必受台幣升值影響，預計金融市場仍將隨消息面震盪，台股指數區間震盪、類股快速輪動機率較大。

元大投顧表示，台股自低檔反彈以來，一直針對5個跳空缺口重建修復，可惜至今只能回補第2個缺口，指數只好回測第3個缺口尋求支撐，台股在21525點成為多空扭轉氣勢的楚河漢界；元大投顧分析，5月營收數字將登場，個股短期走勢難免將接受數字考驗產生變動，時序進入下半年備貨需求旺季，操作可逢低布局展望佳的公司。（記者張慧雯）

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