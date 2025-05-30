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鴻海推董總分治 年營收上看7兆

2025/05/30 05:30

鴻海昨日於股東常會之後立刻召開董事會，推選劉揚偉（右四）繼續擔任董事長職務。（鴻海提供）鴻海昨日於股東常會之後立刻召開董事會，推選劉揚偉（右四）繼續擔任董事長職務。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠鴻海（2317）昨日股東會改選董事，會後董事會推選現任董事長、總經理劉揚偉續任，劉拍板下一屆董事會將推動董事長與總經理職位分治，並將既有的「輪值執行長制度」確立為常態化的正職執行長，強化集團營運透明度與管理效能。

劉揚偉表示，今年全球政經變動劇烈，對等關稅、匯率波動與主要央行貨幣政策調整是主要的不確定性因素。雖然環境挑戰加劇，但鴻海集團仍保持審慎樂觀，預估今年營收將可望突破7兆元，優於去年的6.8兆元。

展現台灣實力 自研AI模型

除了既有的3C與組裝業務版圖，鴻海近年持續聚焦於電動車、AI伺服器與智慧製造等新興應用領域。面對生成式AI技術崛起與資料中心建設熱潮，鴻海集團內部自研語言模型「Foxconn Brain」亦將進一步應用於工廠流程優化與ESG管理，成為鴻海數位轉型的戰略支柱。

鴻海研究所所長栗永徽指出，鴻海旗下研究團隊自研的大型語言模型「Foxconn Brain」，不僅在繁體中文理解、邏輯推理與數學運算等面向超越原始基礎模型Meta Llama 3.1，表現更已直逼中國DeepSeek，接近世界頂標水準，顯示台灣AI技術競爭力不容小覷。

栗永徽說，鴻海僅使用120顆輝達（NVIDIA）H100 GPU並耗時30天就完成訓練，顯示有限資源依然能夠做出頂尖表現，不一定要燒錢才能打造世界級模型，「這就是台灣實力」。「Foxconn Brain」聚焦於製造場域應用，與鴻海智慧平台的Genesis相互銜接，形成完整的AI驅動工業體系。

鴻海「Foxconn Brain」已在高雄資料中心完成預訓練部署，未來也將成為鴻海全球AI資料中心網路的一部分，並規劃此模型開源釋出，透過開發者社群參與與優化，拓展技術落地場景。

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