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貨櫃三雄股東會同登場 Q3旺季可期

2025/05/30 05:30

美中高關稅暫緩90天，貨主積極出貨，在美國線訂艙暴增下，貨櫃三雄看好運價走勢。（陽明提供）美中高關稅暫緩90天，貨主積極出貨，在美國線訂艙暴增下，貨櫃三雄看好運價走勢。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃三雄昨日同步舉行股東會，三家公司咸認為，美中高關稅暫緩90天，貨主積極出貨，在美國線訂艙暴增下，看好運價走勢。市場人士指出，美中在5月12日互降高關稅後，運價立即走高，而根據航商營收入帳時間，5月營收僅會反映部分運價走高，6月營收才會明顯顯現，換言之，第二季應是航商今年營運低點，第三季則旺季可期，第四季則還有待觀察。

關稅戰暫緩 美國線訂艙暴增

至於美國國際貿易法庭封殺川普關稅措施，是否對海運後市投下變數？市場人士表示，川普政府已向聯邦法院提出上訴，後續演變情況，將持續觀察。

長榮（2603）表示，在美中關稅互降下，美國線訂艙暴增，預期在6月底艙位及貨量應可回復到4月前水準，而美中關稅暫緩後，貨主急於恢復出貨下，5月中即期市場運價已快速向上調整，不過，由於市場需求大幅增加，船隊調動短期內無法一步到位，因此市場預期運價水準將持續走高。貨櫃海運8至9月為傳統出貨旺季，長榮對市場發展保持審慎樂觀看法。

萬海（2615）指出，美中暫時調降高關稅，中國重啟出貨，推升海運艙位需求大幅增加，連帶牽動其他航線運價呈現上漲趨勢，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已連3漲，而萬海今年度美國線長約合約價相較去年有30-40%的漲幅，將有助於營運穩定增長。萬海昨日亦舉行1艘1.31萬TEU（20呎櫃）交船典禮，預計6月初交付後，將投入亞洲－南美西岸航線營運。

陽明（2609）表示，配合供應鏈移轉與重組趨勢，將拓展商機並鞏固競爭力，看好市場貨量成長潛力，強化南美、南亞等南北向市場佈局，並透過中長期布建多元船型計畫，優化亞洲區間、歐洲東西向與中南美洲南北向航線運力。

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