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聯發科看好ASIC 將成重要成長引擎

2025/05/30 05:30

聯發科預估ASIC業務從明年開始逐年成長。（彭博檔案照）聯發科預估ASIC業務從明年開始逐年成長。（彭博檔案照）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠聯發科（2454）昨日召開股東會，董事長蔡明介表示，聯發科積極布局資料中心與ASIC（特殊應用晶片）業務，過去從消費性電子、手機等邊緣裝置端（Edge）出發，累積堅實的設計能力與IP（矽智財），現在從邊緣再到雲端，已看到雲端資料中心成長機會，市調機構預估，2028年雲端ASIC規模逾400億美元，這是未來商機，預估聯發科ASIC業務從明年開始逐年成長，成為重要成長引擎。

終端需求改善 客戶回補庫存

聯發科副董暨執行長蔡力行表示，去年客戶庫存回到相對健康水位，加上終端市場需求逐步改善，進一步推動客戶回補庫存。同時，由於市場對高效能運算、生成式AI等技術的採用持續提高，技術及產品的升級趨勢持續帶動產業蓬勃發展，去年聯發科整體旗艦晶片營收達到雙倍成長、貢獻超過20億美元營收。

AI無所不在 創造市場機會

蔡力行指出，聯發科透過優異的SerDes IP、高階晶片設計能力與供應鏈的緊密合作和具彈性的生意模式，專注於快速成長的AI資料中心市場機會，並展現下一世代資料中心AI晶片所需的先進共同封裝光學（CPO）及224G SerDes等技術能力。在汽車晶片領域上，去年亦獲多家汽車製造商採用。

展望未來，蔡力行指出，無所不在的AI趨勢將持續推動市場機會，聯發科不論在邊緣運算或是雲端運算皆位處有利位置。在邊緣運算領域，聯發科以一系列結合強大CPU、GPU以及NPU的邊緣運算晶片，與領先業界的產品規劃，持續與全球客戶合作。

在雲端運算領域，聯發科持續開發先進的AI加速器，並積極與供應鏈夥伴合作強化先進製程及先進封裝等能力，提供客戶領先的解決方案。聯發科將透過不間斷的技術突破和產品創新，把握AI趨勢，帶動公司在市場上穩健成長。

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