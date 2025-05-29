股東會速報》光聖奪美系客戶標案 Q3出貨

光聖昨舉行股東會，圖左到右分別為光聖總經理張英華、董事長陳寬仁、發言人莊國安。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊元件廠光聖（6442）昨日舉行股東會，總經理張英華說，全球光纖供應鏈仍受缺料問題影響，但整體訂單需求穩健，美系客戶訂單則看到年底，而美系客戶主導的馬來西亞資料中心標案，產品多樣，光聖預計第三季開始出貨，是2-3年的長單。

法人指出，光聖在客戶拉貨下，第二季營收將優於第一季，而全年被動產品線可望年增15%-20%，主動元件在歐洲市場需求提升下，也可望年成長20%以上，高頻連接器產品也在歐美、日本市場需求帶動，有20%-30%的成長。

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另外，光聖轉投資公司的合聖積極布局共同封裝光學（CPO）開發，目前正在驗證中，預期明年可望出貨。

伺服器營收主力 華擎拚年增5成

〔記者方韋傑／台北報導〕板卡廠華擎（3515）昨日召開股東會，受惠AI伺服器需求持續升溫，今年主板、顯卡、電源供應器、顯示器等多條產品線出貨同步成長，全年營收有機會上看500億元，較去年成長約5成。儘管AI產品毛利率較低，對整體毛利造成壓力，但公司將以量補價，維持整體營運穩健發展。

華擎總經理許隆倫指出，伺服器產品為今年成長主軸之一，今年首季以輝達（NVIDIA）H200為主力產品，第2、3季轉為B200，第4季全面導入B300，整體出貨將大幅優於去年。第2季一度因線材短缺影響出貨，預期第3季能補回缺口，全年成長明確，AI伺服器佔比持續拉高，帶動營收規模快速擴大。

去年虧轉盈 誠品估今年更好

〔記者張慧雯／台北報導〕文創股誠品生活（2926）昨日召開股東會，董事長吳旻潔指出，去年誠品順利虧轉盈，預期未來3年為實體營收與利潤快速增長期，今年營運將會優於去年，同時，目前誠品線上營收占比約一成，未來希望提升至兩成以上。

她表示，目前誠品會員人數約400萬人，去年會員的營收占比達到整體營收62%，顯示會員對於營收貢獻相當穩定，未來持續優化「線上線下融合」的會員經營模式。

至於實體店營運狀況，吳旻潔分析，松菸店獲利翻倍，南西誠品去年單點獲利已達成信義店8-10年成果，至於台中誠品生活480去年開幕，雖人流不如台北，但提袋率很高，高消費力與高客單價顯示潛力強。整體來看，預期未來3年將是實體營收與利潤快速增長期。

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