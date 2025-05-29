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聯電22奈米製程 迎戰中國28奈米

2025/05/29 05:30

（聯電提供）（聯電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨召開股東會，財務長暨發言人劉啟東會後受訪指出，面對中國持續增加成熟製程帶來的競爭，聯電的應對之道就是「確保自己的製程有特殊性」，當中國廠商提供28奈米，聯電則以22奈米迎接競爭，今年公司成長動能即來自22奈米製程。

匯率衝擊影響到下半年

展望下半年，劉啟東表示，目前市場能見度較短，下半年景氣還不確定，影響因素除了還不明確的關稅外，還有匯率，聯電營收100%是以美元計價，新台幣升值多少，營收直接受衝擊，獲利則每升值一個百分點，毛利率約侵蝕0.4個百分點，匯率負面衝擊明顯可見，並影響到下半年。

劉啟東表示，不管是中國或是印度等國家，皆持續增加成熟製程產能，因此聯電要做到「確保自己的製程有特殊性」，為客戶提供客製化服務，讓客戶享受在別家晶圓廠投產所沒有的好處，合作關係才能久遠。

他說，聯電也會努力往前推進，將製程做到最佳化，今年公司成長動能從28奈米轉為22奈米製程，22奈米性價比高於傳統的28奈米，當中國廠商可提供28奈米，聯電就以22奈米回應與競爭，就中國的競爭威脅，他認為其實不大。

聯電第一季22/28奈米製程占總營收37%，創新高，其中22奈米營收季成長達46%，以OLED顯示器驅動IC、影像訊號處理器（ISP）、數位電視、WiFi與音訊編解碼器等應用產品為主。隨著客戶新一代產品應用加速轉向22奈米，聯電預期接下來幾季會有更多22奈米產品投片量產，並挹注營收。

攜手英特爾12奈米 必須成功

對於美國市場，劉啟東指出，與英特爾的12奈米合作案最重要，量產時程落在2027年，聯電對此合作案抱持「必須要成功」的期許，也看好潛在市場非常大，會是很划算的合作案。

劉啟東並透露，中東也有來邀合作，但聯電「不想陷入產能的競爭」，單純設新廠或純粹增加產能並無意義。就海外擴產，新加坡具地緣政治中立性，得到很多客戶的青睞，第三廠明年量產，還有第四廠空廠可作為後續擴產。

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