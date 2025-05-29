獲利模式多元 亞泥連40年配發股利

展望未來，亞泥將持續以「厚植本業、多角發展、邁向永續」為關鍵戰略。（亞泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞泥昨日召開股東會，董事長徐旭東因感冒請假，首度缺席股東會。亞泥總經理李坤炎強調，亞泥是「底子夠厚、格局夠大、方向夠明」的企業，已連續六十三年獲利、連續四十年配發股利。

亞泥垂直整合上中下游營建市場，從水泥、預拌混凝土、預鑄到營建工程，擴大整體市場產業鏈；圖為董事李光燾。（亞泥提供）

在全球經濟波動與兩岸水泥市場壓力下，亞泥依然展現經營韌性與產業實力，去年合併稅後淨利達一二九億元，每股盈餘三．八六元，會中通過每股現金股利二．二元，現金殖利率達五．二％，高於台股平均水準，實現穩定回饋股東的承諾。

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亞泥總經理李坤炎強調，亞泥是「底子夠厚、格局夠大、方向夠明」的企業，已連續六十三年獲利、連續四十年配發股利。（亞泥提供）

李坤炎表示，亞泥深耕核心本業，拓展新動能，透過多角化策略分散風險，強化獲利結構，維持長期競爭力，自民國五十一年掛牌以來，亞泥連續六十三年獲利、連續四十年配發股利，自一○七年起更年年創下稅後淨利破百億紀錄。

亞泥昨日召開股東會，會中通過每股現金股利2.2，現金殖利率達5.2％，高於台股平均水準，實現穩定回饋股東的承諾。（亞泥提供）

亞泥垂直整合上中下游營建市場，從水泥、預拌混凝土、預鑄到營建工程，擴大整體市場產業鏈；並進一步將AI導入營運管理、職場安全以及永續治理等環節，透過數位轉型提升決策效率與產業效能，建構新一階段優勢。

在多角經營方面，亞泥積極跨足電力、鋼鐵與運輸等事業，同時轉投資遠東新世紀、裕民航運等企業，深化全球市場版圖，一一三年來自非水泥事業與轉投資的營業淨利占比已達四十九．四八％，顯示多元獲利模式成熟，成為驅動亞泥成長的重要動力。

展望未來，亞泥將持續以「厚植本業、多角發展、邁向永續」為關鍵戰略，兼顧穩健收益與長期價值，打造具高度抗風險與國際競爭力的企業體質，亞泥正以行動證明，是資本市場中極具潛力的投資選擇。

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