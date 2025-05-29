晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

獲利模式多元 亞泥連40年配發股利

2025/05/29 05:30

展望未來，亞泥將持續以「厚植本業、多角發展、邁向永續」為關鍵戰略。（亞泥提供）展望未來，亞泥將持續以「厚植本業、多角發展、邁向永續」為關鍵戰略。（亞泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞泥昨日召開股東會，董事長徐旭東因感冒請假，首度缺席股東會。亞泥總經理李坤炎強調，亞泥是「底子夠厚、格局夠大、方向夠明」的企業，已連續六十三年獲利、連續四十年配發股利。

亞泥垂直整合上中下游營建市場，從水泥、預拌混凝土、預鑄到營建工程，擴大整體市場產業鏈；圖為董事李光燾。（亞泥提供）亞泥垂直整合上中下游營建市場，從水泥、預拌混凝土、預鑄到營建工程，擴大整體市場產業鏈；圖為董事李光燾。（亞泥提供）

在全球經濟波動與兩岸水泥市場壓力下，亞泥依然展現經營韌性與產業實力，去年合併稅後淨利達一二九億元，每股盈餘三．八六元，會中通過每股現金股利二．二元，現金殖利率達五．二％，高於台股平均水準，實現穩定回饋股東的承諾。

亞泥總經理李坤炎強調，亞泥是「底子夠厚、格局夠大、方向夠明」的企業，已連續六十三年獲利、連續四十年配發股利。（亞泥提供）亞泥總經理李坤炎強調，亞泥是「底子夠厚、格局夠大、方向夠明」的企業，已連續六十三年獲利、連續四十年配發股利。（亞泥提供）

李坤炎表示，亞泥深耕核心本業，拓展新動能，透過多角化策略分散風險，強化獲利結構，維持長期競爭力，自民國五十一年掛牌以來，亞泥連續六十三年獲利、連續四十年配發股利，自一○七年起更年年創下稅後淨利破百億紀錄。

亞泥昨日召開股東會，會中通過每股現金股利2.2，現金殖利率達5.2％，高於台股平均水準，實現穩定回饋股東的承諾。（亞泥提供）亞泥昨日召開股東會，會中通過每股現金股利2.2，現金殖利率達5.2％，高於台股平均水準，實現穩定回饋股東的承諾。（亞泥提供）

亞泥垂直整合上中下游營建市場，從水泥、預拌混凝土、預鑄到營建工程，擴大整體市場產業鏈；並進一步將AI導入營運管理、職場安全以及永續治理等環節，透過數位轉型提升決策效率與產業效能，建構新一階段優勢。

在多角經營方面，亞泥積極跨足電力、鋼鐵與運輸等事業，同時轉投資遠東新世紀、裕民航運等企業，深化全球市場版圖，一一三年來自非水泥事業與轉投資的營業淨利占比已達四十九．四八％，顯示多元獲利模式成熟，成為驅動亞泥成長的重要動力。

展望未來，亞泥將持續以「厚植本業、多角發展、邁向永續」為關鍵戰略，兼顧穩健收益與長期價值，打造具高度抗風險與國際競爭力的企業體質，亞泥正以行動證明，是資本市場中極具潛力的投資選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財