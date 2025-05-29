39萬雙貸族 平均背貸722萬創高

全國同時背有房貸與信貸的雙貸族突破39萬人，創統計以來最多。 （資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕全國同時背有房貸與信貸的雙貸族突破三十九萬人，創統計以來最多。根據聯徵中心最新統計，今年一月每位雙貸族背負的平均房貸金額約六一二．二萬元、平均信貸金額約一一○．二萬元，平均總貸款金額高達七二二萬元，都創下新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，過去曾有銀行推行房貸搭信貸的貸款專案，但目前央行管控嚴格，雙貸方案應該已不復見；而雙貸族可能以中產階級占多數，主要是在背有房貸的現況下，又想要投資理財，尤其近幾年ETF（指數股票型基金）興起，投報率若高過信貸利率，仍保有獲利空間。

請繼續往下閱讀...

他分析，雖然房貸、信貸都屬於負債，但一邊是拿去買房屋、另一邊則是投資，只要不是碰上房價或股市大跌，甚至失業等問題，基本上每月按時還款都不至於出現財務危機，但也要小心財務槓桿不可太高。

觀察近十一年來的一月同期全國雙貸族與背負平均貸款金額變化，二○一五年一月，雙貸族人數約二十八．五一萬人，平均房貸金額約三五二．八萬元、平均信貸金額約五十六．四萬元，合計約四○九．二萬元。

到二○二○年一月，雙貸族直接突破三十萬人、約三十．四三萬人，房貸加信貸的平均金額拉高至五一九萬元，今年一月更突破三十九萬人，房貸加信貸合計平均金額約七二二萬元，對比十一年前同期，雙貸族增加十．四九萬人、平均負擔金額多出三一二．八萬元。

曾敬德提醒，雙貸族需特別留意不能過度仰賴寬限期，主因過去資金寬鬆時，銀行給的房貸寬限期比較大方，但現在是房貸緊縮階段，銀行希望趁早回收本金，若等到寬限期結束後要償還房貸本金，身上又背有其它債務，屆時還款壓力將大增，甚至可能陷入入不敷出的困境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法