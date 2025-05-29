金管會穩壽險 RBC原則採半年匯率均價

金管會主委彭金隆昨表示，傾向同意壽險公會的建議，資本適足率（RBC）可以採半年匯率均價，這是很中性的作法。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為了二○二六年順利接軌「新一代清償能力制度」（TW-ICS），金管會主委彭金隆昨日表示，傾向同意壽險公會的建議，資本適足率（RBC）可以採半年匯率均價，這是很中性的作法；他也強調，會以穩定市場、順利過渡為優先。

彭金隆昨出席立法院財委會備詢。國民黨立委賴士葆關注新台幣升值對壽險業可能帶來多少衝擊？彭金隆回應說，壽險業資金規模約新台幣三十七兆元，當中有二十三兆元是在海外，扣掉七兆元是外幣保單之後，約十五兆元中的六成有進行避險，剩下約六兆新台幣部位沒有避險，相當約二千億美元；以此計算，新台幣一元的漲跌，影響數約二千億元。

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賴士葆追問，若新台幣持續緩升，是否會步入當年美日「廣場協議」後塵？彭金隆坦言，他不是匯率專家，但「廣場協議」有當時的時空環境，難以直接放在一起比較，歷史是否會重演，必須要進一步觀察。

至於壽險業建議資本適足率（RBC）填報，匯率是否可採半年日均價計算；彭金隆說，採用均價是一個非常中性的作法，只是若市場緩跌，採用均價是有利的，反之，若往上走就比較不利。

彭金隆強調，市場穩定很重要，特別是明年要接軌「新一代清償能力制度」（TW-ICS），RBC將走入歷史，只剩下半年效期，金管會審慎思考壽險公會的建議，目前朝這方向研議中。

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