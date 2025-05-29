警示戶超標 金管會盯上3家國銀

金管會訂出兩大監控指標，若有超標，必須提出改善計畫。圖為銀行局長童政彰。（記者王孟倫攝）

增2監控指標 連2月超標列觀察名單 再連2月超標就揭露名字

〔記者童政彰／台北報導〕強化控管警示戶！金管會銀行局指出，已經訂出二大監控指標，若有銀行超出標準，除了發函通知，並將要求銀行提出改善計畫，目前已有三家銀行遭到示警，若無法改善，名字被會被揭露出來。

銀行局長童政彰昨赴立法院備詢時指出，金管會新設二大警示帳戶監控指標，一旦銀行連續兩個月超標，即被打入「觀察名單」；若改善期間又連續兩個月超標，等於連續有四個月表現不佳，今年七月，銀行就會被揭露。

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換言之，只要遲遲無法改善，就直接公布是哪一家銀行，這必然造成重大衝擊，相信業者會積極改善。

童政彰說，這二大警示帳戶監控指標，分別是警示戶對存款帳戶占比，還有警示戶月新增率對警示戶同業平均月增率，若這兩大比率同時超過一○○％，就會被打入「黑名單」。

金管會主委彭金隆強調，政府持續投入打詐阻詐，但詐騙集團也會觀察官方的一舉一動，很多打詐行動無法對外透露，以免被歹徒掌握太多相關訊息，反而讓詐團有機會鑽漏洞。

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