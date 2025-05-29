川普媒體擬籌748億 打造比特幣金庫

「川普媒體與科技集團」（TMTG）週二宣布，將向機構投資人籌措25億美元來購買比特幣，以建立「比特幣金庫」。（示意圖，彭博）

以加密貨幣為公司主要資產 TMTG股價週二重挫10.4％

〔編譯盧永山／綜合報導〕掌管美國總統川普社群平台「真相社群」（Truth Social）的「川普媒體與科技集團」（TMTG）週二宣布，將向機構投資人籌措二十五億美元（約新台幣七四八億元）來購買比特幣，成為川普私人事業與加密貨幣市場有所牽連的最新案例。週二TMTG股價收盤重挫十．四％。

TMTG表示，將透過私募方式，向近五十家機構投資人發行和出售十五億美元股票及十億美元可轉換債券，預計在五月二十九日左右完成；該公司計畫用這些資金購買和建立「比特幣金庫」，並由加密貨幣公司Crypto.com和Anchorage Digital管理。

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TMTG執行長努尼斯（Devin Nunes）表示：「我們將比特幣視為實現金融自由的頂尖工具，現在將加密貨幣當作公司資產的重要組成；這筆投資將幫助我們免受金融機構的騷擾和歧視，並為『真相社群』和Truth+點播的訂閱支付、一種實用型代幣和其他計畫中的交易創造綜效。」

小川普任董事的PSQ控股

也擬建立數位資產金庫

TMTG是最新一家投資加密貨幣的川普相關企業。川普長子小川普擔任董事的PSQ控股週二也宣布，將就打造數位資產金庫策略進行研究。除了川普家族，有越來越多公司跟進「微策略」（MicroStrategy）創辦人塞勒（Michael Saylor）的腳步，用發行股票和債券來籌措購買比特幣的資金，微策略已握有總值逾六○○億美元的比特幣。

川普重返白宮後對加密貨幣產業特別友善，共和黨主導的國會預計將推進支持這個產業的法案。川普上週在一場晚宴中招待其迷因幣的最大買家；監督政府的組織指出，這場晚宴可能違反聯邦員工不得索取禮物的法規。川普的兒子們也與名為World Liberty Financial的加密貨幣創投公司和一家計畫上市的比特幣挖礦公司關係密切。

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