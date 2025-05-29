不到3成樂觀 歐企對中信心降冰點

中國歐盟商會公布年度調查顯示，受經濟衰退和地緣政治緊張局勢加劇影響，歐洲企業對於中國經濟成長和獲利的樂觀情緒已降至歷史低點。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國歐盟商會二十八日公布年度調查顯示，受經濟衰退和地緣政治緊張局勢加劇影響，歐洲企業對於中國經濟成長和獲利的樂觀情緒已降至歷史低點，僅不到三成對未來兩年在中國的業務成長前景感到樂觀，他們呼籲北京當局擴大改善經商環境的各項措施。

中國歐盟商會這項針對五○三名會員企業的調查，是在美國總統川普今年一月二十日重返白宮前兩週進行的，顯示川普在今年四月二日對中國實施高額對等關稅、導致美中貿易戰加劇前，歐洲企業對中國經濟前景早已感到悲觀。

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調查顯示，僅二十九％的受訪企業對未來兩年在中國的業務成長前景感到樂觀，創二○一三年有調查以來最低；另有二十九％的受訪企業感到悲觀，創有調查以來最高。受訪企業對未來兩年在中國獲利的樂觀程度，也較去年調查下降三個百分點，僅剩十二％，也創歷史低點，而感到悲觀的受訪企業則高達四十九％，創紀錄最高。

受訪企業認為，中國仍普遍存在市場准入和監管障礙，有三分之一的受訪企業預計市場准入問題不會顯著改善。

此外，七十一％的受訪企業認為，中國經濟放緩是他們未來在中國面臨的三大挑戰之最，其次是美中關係緊張和地區衝突。七十三％的受訪企業認為，過去一年在中國做生意變得更困難，是連續第四年創新高。

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