貿協調查 企業認高關稅成常態

外貿協會昨日公布最新「經貿指數」調查結果，企業多數都準備接受「高關稅成為常態」。（歐新社資料照）

預期稅率高於20％者增3倍

但自認成本轉嫁能力也上升

〔記者林菁樺／台北報導〕外貿協會昨日公布最新「經貿指數」調查結果，聚焦在美國對等關稅、匯率、赴美生產規劃等。此次「外銷預期指數」僅二十七．八，明顯下滑，企業對短期前景「趨於保守」；而對於川普對等關稅稅率談判結果，顯示企業在驚嚇過後，預期未來三年關稅超過二十％占比較先前調查大增三倍，多數都準備接受「高關稅成為常態」。

貿協調查的「外銷預期指數」在美國大選後，曾上揚至四十五．一，反映對川普重商政策的樂觀預期；但對等關稅公布後，驟降至二十七．八，較中立值五十下滑不少，顯示企業對市場前景轉為極端保守。

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調查也顯示，面對川普二．○，企業關注的風險轉移到影響更廣泛的「地緣政治」、「經濟波動」，超越去年居首的「經營成本」。

另上次調查在去年底，約三分之一的企業預期未來三年，美國關稅調整將在「十％以下」；但在對等關稅提出後，比例近乎減半，且預期關稅將「超過二十％」的占比從五．二％增至十六．八％、成長三倍，企業普遍預期未來將面臨「高關稅環境」。

但企業評估自身「關稅成本轉嫁能力」反而上升，「完全自行吸收成本」的比例下降，企業正積極透過策略調整，提升其市場定價與供應鏈的應變能力。

貿協分析，對等關稅促使台灣企業重新考慮在美國生產的可能，「已在美生產」或「計畫赴美」的企業共增加四．一％，「絕不可能」赴美生產的企業比率，從去年底約二十一．一％降為十五．五％，顯示企業正在調整其全球布局策略。

最新「貿協經貿指數」（TAITRA INDEX）調查於今年四月十日至二十二日執行，調查對象涵蓋具代表性的國內外台灣企業主與高階經理人，共回收有效問卷一一○○份。

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