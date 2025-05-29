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美晶片關稅 SEMI︰不應影響盟國合作

2025/05/29 05:30

SEMI建議，政策設計應著眼長遠、務實可行，同時兼顧創新動能與整體產業競爭力，從而鞏固國家安全與經濟發展。（歐新社資料照）SEMI建議，政策設計應著眼長遠、務實可行，同時兼顧創新動能與整體產業競爭力，從而鞏固國家安全與經濟發展。（歐新社資料照）

應具精準性 分階段推動並保留彈性

〔記者洪友芳／新竹報導〕國際半導體產業協會（SEMI）近日針對美國商務部依《貿易擴張法》第二三二條啟動的半導體及製造設備進口國安調查，代表全球半導體產業正式提交意見書；SEMI建議，政策設計應著眼長遠、務實可行，同時兼顧創新動能與整體產業競爭力，從而鞏固國家安全與經濟發展。

SEMI意見書中指出，若以大範圍、未經預告的高額關稅調整貿易條件，可能改變既有貿易流向，影響盟友國間長期建立的合作關係，進而提高取得關鍵資源投入的難度，對美國本土產業的創新力與競爭力將造成潛在壓力。

SEMI呼籲相關政策的制定，應以可行性、長期性且具前瞻性的方式推動，同時兼顧美國本土產業，以強化國際供應鏈的韌性與穩定性。針對潛在的關稅或進口配額政策，SEMI表示，若美國商務部在《貿易擴張法》第二三二條下，認定有國安風險並啟動貿易調整，相關措施應具精準性，並採分階段推動及保留彈性，避免對既有供應鏈造成不必要影響。

SEMI提出三項政策建議，包括深化與志同道合夥伴的合作機制；延續與優化投資誘因，持續推動CHIPS Act（晶片法案）、先進製造投資抵減稅額與美國投資加速器計畫等政策工具，吸引長期資本投入與產能擴建，並簡化法規流程，提升設廠效率與成本競爭力；建立半導體人才發展戰略，建議擴大STEM（科學、技術、工程與數學）教育、加強技術職能訓練，並鼓勵留才。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸強調，半導體是一個由全球協作驅動的產業體系，政策推動更應兼顧產業實況與國際合作；台灣長期在晶圓製造、封裝測試領域發揮關鍵價值，SEMI將持續發揮國際平台的影響力，協助政府與產業緊密合作，並攜手全球夥伴共同推動開放、永續、共榮的產業發展。

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