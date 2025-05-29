若徵晶片關稅》美10年自損41兆 AI市場送中

台美半導體業已向美國商務部出具意見書，呼籲不要徵收半導體關稅。 （中央社資料照）

華府智庫ITIF警告 經濟成長放緩造成的稅損 將超過關稅收入

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普揚言對進口晶片徵收二十五％關稅，華府智庫「資訊技術與創新基金會」（ITIF）估算，若川普政府確定對進口半導體徵收二十五％關稅，該措施上路的第一年，將使美國經濟成長下滑○．一八％，持續徵十年，累積GDP（國內生產毛額）損失將達一．四兆美元（約四十一．九兆台幣）；且削弱美國在人工智慧（AI）領域的競爭力，將市場拱手讓給中國。

根據ITIF公布「半導體關稅如何傷害美國經濟與數位產業領導地位」報告，估算若二十五％半導體關稅持續徵收十年，美國GDP累計將損失一．四兆美元，相當於第十年GDP的四．八％。

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報告推估，雖然關稅在開徵後肯定會帶來收入，但隨著時間的推移，關稅也會開始抑制經濟成長，經濟放緩造成的稅收損失預計將超過實際徵收的關稅收入。若二十五％半導體關稅持續徵收十年，美國政府將損失一六五○億美元的淨稅收，美國家庭第一年的收入將減少一二二美元，十年累積達四二○八美元。

美國家庭收入減 10年將少4208美元

報告以美國汽車進行案例研究，若美國確定開徵二十五％半導體關稅，到二○三○年，安裝在汽車上的半導體價值將增至四千美元，比二○二○年激增八倍，半導體成本增加二十五％，車價最多可能上漲一千美元。

拖慢半導體建設 削弱美國競爭力

報告警告，半導體是資料中心的核心技術，半導體成本占資料中心成本的六十％，半導體關稅因此可能會限制未來資料中心的建設。資料中心建設的放緩，以及隨之而來的成本上升，將削弱美國在AI領域的競爭力，在全球科技競賽的關鍵時刻將市場拱手讓給中國。

包括台積電、英特爾、高通、美光、德州儀器與美國半導體產業協會（SIA），都已經向美國商務部出具意見書，呼籲不要徵收半導體關稅。

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