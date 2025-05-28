響應「深度節能」 兆豐金辦ESCO投融資研討會

兆豐金控舉辦「節能服務業（ESCO）投融資實務研討會」，兆豐金控董事長董瑞斌（左4）及總經理張傳章（左3）與金管會主委彭金隆（中）、經濟部能源署副署長吳志偉（右4）等人合影留念。 （兆豐金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕發揮金融影響力，攜手金融同業共同響應「深度節能」行動，兆豐金控27日舉辦「節能服務業（ESCO）投融資實務研討會」，由兆豐金控董事長董瑞斌主持，邀請金管會主委彭金隆及經濟部能源署副署長吳志偉蒞臨致詞。董瑞斌呼籲，金融業應積極扮演政府、產業與同業之間溝通橋梁的角色，致力於推動淨零轉型與永續發展，成為達到2050年淨零排放政策目標的主要推手。

研討會也邀請業界專家綠色生產力基金會陳宗逸處長及能源技術服務公會趙宏耀理事長進行專題演講，並由兆豐金控總經理張傳章主持綜合座談，邀集金管會金融市場發展及創新處施宜君副處長加入與談，145位金融業從業人員透過實體及線上熱烈參與。

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金管會積極推動「綠色及轉型金融行動方案」，聚焦在提升金融業於企業淨零轉型過程中所發揮的資源配置與支持功能。一方面持續引導資金流向具低碳效益的產業，另一方面協助企業克服轉型所需面臨的技術與資金等挑戰，發揮金融對減碳轉型過程中的關鍵驅動力。

金管會鼓勵金融機構在妥善風險控管原則下，積極投入支持型經濟活動之投融資，透過資金槓桿，協助企業升級建築、設備與系統，提升能源使用效率與營運韌性，進而推動產業朝向高效能與低碳化轉型。

台灣在第二次能源轉型的進程中，全力推動深度節能、強化能源自主，打造綠色經濟韌性，其中，資金挹注與創新商業模式的支持將是關鍵推力。經濟部為推動ESCO，除與信保基金共同提供ESCO專案貸款信用保證50億元外，亦與金管會合作放寬保險業可投資非公開發行股票之ESCO公司，擴大ESCO服務能量。

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